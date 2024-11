Campionato nel caos, rinvio UFFICIALE del big match: il motivo

Il comunicato ufficiale ha fugato anche gli ultimi dubbi: non si gioca più, ecco tutte le gare che sono state rinviate

La tredicesima giornata del campionato di Serie A entrerà definitivamente nel vivo con le gare in programma quest’oggi. A prendere la scena sarà soprattutto il confronto del ‘Maradona’ tra Napoli e Roma con le due squadre che vanno a caccia di punti pesanti per inseguire i rispettivi obiettivi di classifica. Nel resto d’Italia, però, l’avversario più temibile è rappresentato dal maltempo.

A tal proposito non sono poche le regioni letteralmente imbiancate dalla neve, soprattutto al Nord. Tra queste, impossibile non menzionare quanto sta succedendo in Aosta. La copiosa neve caduta nel corso di questi giorni ha infatti portato le autorità competenti a rinviare moltissime gare delle categorie minori che si sarebbero dovute disputare nel week end. Allo stato attuale della situazione, infatti, sono ben trenta le gare annullate a causa delle avverse condizioni climatiche, dall’Under 14 all’Under 19 regionale.

Aosta, rinvio delle gare di campionato giovanili: il comunicato

Puntando il focus sull’Under 19, sono state rinviate a data da destinarsi ben sei partite; quattro nel Girone A (Juve Domo-Pro Eureka, Baveno Stresa-Union Novara, Verbania-Lb Trino, Città di Cossato-Settimo) e due nel Girone B (Quincitava-Paradiso Collego e Rivarolese-VdA Charvensod).

Sei partite rinviate anche per l’Under 17 aostana (spiccano soprattutto i rinvii di Ivrea-Arona e Banchette Colleretto-Quincitava) e per l’Under 16, Under 15 e Under 14. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alla date in cui le partite in questione potranno essere recuperare; l’auspicio, ovviamente, è che le condizioni meteo possano favorire la ripresa regolare del campionato in tempi relativamente brevi. Vi terremo forniremo ulteriori ragguagli in caso di nuove comunicazioni ufficiali.