Cessione obbligata: i Friedkin lo ‘regalano’ alla Juve

Cessione obbligata e regali Friedkin: lo mandano subito alla Juventus così. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus si trova ad affrontare una stagione piena di incertezze, sia sul campo che sul mercato. I bianconeri, attualmente impegnati a risalire la classifica di Serie A, devono fare i conti con una serie di problemi, tra cui le difficoltà di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, reduce da un infortunio che ne ha limitato le prestazioni, sta vivendo una fase complicata: se da un lato la sua condizione fisica non sembra ancora al meglio, dall’altro il suo rendimento altalenante in campo alimenta dubbi sulla sua permanenza a Torino.

Vlahovic, arrivato con grandi aspettative dalla Fiorentina, non ha ancora trovato la costanza necessaria per imporsi come leader offensivo della Juventus. Le sue difficoltà stanno spingendo il club a esplorare alternative sul mercato, soprattutto alla luce dell’assenza di elementi che possano assicurare a Thiago Motta valide e affidabili alternative dopo l’infortunio di Milik.

Vice Vlahovic e via libera Everton per Calvert-Lewin: vendono lui

Nel corpo di possibili nomi spendibili in casa bianconera, è emerso anche quello di Dominic Calvert-Lewin dell’Everton. Il centravanti inglese, un tempo pilastro dell’attacco dei Toffees, è ora al centro di discussioni sul suo futuro. Con solo sette gol segnati nelle ultime 40 presenze e un contratto in scadenza a giugno, l’attaccante sembra sempre più lontano da Goodison Park.

Sean Dyche, consapevole delle difficoltà economiche del club, potrebbe decidere di cedere Calvert-Lewin nel mercato di gennaio. Newcastle e Aston Villa sarebbero interessate, e una sua cessione permetterebbe di reinvestire su rinforzi cruciali per la salvezza. Con la conferma di Beto e il ritorno imminente di Armando Broja, l’Everton ha alternative, ma serve concretezza.

Insistere su un giocatore fuori forma e senza prospettive di rinnovo rischia di avere un impatto su una stagione già fin qui negativa in termini di classifica. La Juventus, dal proprio canto, può essere duplicemente interessata e coinvolta in questa situazione. Da un lato, l’Everton non intende, infatti, cedere Beto, dando priorità all’uscita del su citato.

Dall’altro, va anche segnalata e ricordata la presenza della stessa Juventus su Calvert-Lewin, la cui posizione potrebbe ora fungere da coadiuvante ai bianconeri per prelevarlo e integrare la zona di attacco.