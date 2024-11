Dalla Roma alla Juve in un lampo: formula e cifre dell’affare

Dalla Roma alla Juventus, affare lampo e ribaltone immediato dopo pochi mesi. Formule e cifre dell’affare per il giallorosso.

La Juventus sta attraversando un periodo complicato, segnato da una serie di infortuni che hanno decimato il reparto difensivo. Dopo la grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita da Gleison Bremer durante una partita di Champions League contro l’RB Leipzig, che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione, anche Juan Cabal ha riportato un infortunio simile durante un allenamento con la nazionale colombiana, confermato successivamente dagli esami effettuati al J Medical.

Queste assenze hanno lasciato Thiago Motta con un reparto arretrato ridotto ai minimi termini, disponendo attualmente di soli tre difensori centrali di ruolo. La situazione è ulteriormente complicata dagli infortuni di altri giocatori chiave, come Dusan Vlahovic, che ha saltato la gara contro il Milan a causa di un problema muscolare.

Emergenza in difesa Juventus, rispunta il nome di Kevin Danso: il Lens non cambia idea

In questo contesto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a intervenire con urgenza nel mercato di gennaio per rinforzare la difesa. Tra i nomi accostati alla Juventus spicca quello di Kevin Danso, difensore austriaco del RC Lens. Durante l’estate, come si ricorderà, Danso era vicino al trasferimento alla Roma, ma la trattativa è poi saltata a causa di problemi riscontrati durante le visite mediche.

Ora, con la necessità di ridurre il monte ingaggi e riequilibrare la rosa, il Lens potrebbe essere disposto a cedere il giocatore, attirando l’interesse di club come la Juventus, alla ricerca di un difensore centrale affidabile. Oltre a Danso, la Juventus sta valutando altre opzioni per rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati ci sono Milan Skriniar, attualmente al Paris Saint-Germain ma con poco spazio in squadra.

La dirigenza bianconera è consapevole dell’urgenza di intervenire sul mercato per garantire a Thiago Motta una rosa competitiva e in grado di affrontare le sfide della seconda parte della stagione. Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie di mercato e individuare i rinforzi necessari per superare l’attuale emergenza difensiva.

A riproporre il nome di Danso in ottica Juventus sono state le penne di Footmercato: da aggiungere e ricordare che i bianconeri, però, intenderebbero avanzare una proposta di prestito con riscatto condizionato. La valutazione del giocatore resta sui 25 milioni di euro con il Lens che, dal proprio canto, indipendentemente da formule e condizioni, cerca una soluzione per una cessione a titolo definitivo.