Doppio tradimento Vlahovic: via gratis dalla Juventus

I recenti attriti tra Dusan Vlahovic, Thiago Motta e la dirigenza della Vecchia Signora avranno delle conseguenze inaspettate.

La frustrante inconsistenza della gran parte delle dichiarazioni di allenatori e calciatori è un’annosa questione del calcio contemporaneo, dove, per carpire dei reali segnali di quanto stia accadendo dietro le quinte, occorre svolgere un attento lavoro di lettura e successiva sovra-interpretazione dei timidi segnali mandati tra una parola e l’altra. Vi sono tuttavia delle rare occasioni in cui tale fatica viene risparmiata a tifosi e giornalisti, i quali possono godere di dichiarazioni ben più esplicative.

È esattamente quanto accaduto di recente per quanto concerne la questione Dusan Vlahovic, le cui prestazioni avrebbero significativamente deluso la tifoseria della Vecchia Signora e i milioni di fantallenatori che vi avevano riposto le proprie speranze di vittoria.

Il centravanti serbo, intervistato subito dopo una partita con la nazionale, è stato piuttosto chiaro: il sistema tecnico-tattico messo in campo da mister Motta non gli permette di esprimersi a pieno, non avendo un compagno di reparto in grado di liberarlo da alcune marcature.

Per intendersi… Vlahovic vorrebbe una seconda punta alla Jonathan David (su cui non a caso la Juventus ha posato gli occhi) con cui dividersi equamente le pressioni della linea difensiva avversaria. La richiesta di aiuto di Vlahovic, tuttavia, sembrerebbero aver avuto un eco potenzialmente decisivo tra i vicoli della Continassa.

La Juve decurta lo stipendio a Vlahovic: il serbo non ci sta

Le recenti ‘lamentele’ pubbliche del numero 9 bianconero sono state la cosiddetta ‘goccia che fa traboccare il vaso’, viste le preesistenti discussioni della dirigenza bianconera in merito al faraonico ingaggio dell’ex bomber viola.

Difatti, secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani sul proprio account X (Twitter), lo stipendio di Vlahovic, in seguito ad un inizio di stagione non propriamente luccicante, sarebbe ad un passo dalla definitiva decurtazione.

La Juventus, difatti, in vista di un eventuale prolungamento del contratto vorrebbe rivedere le cifre del contratto, legandole a doppio filo con il rendimento odierno del numero 9 serbo. L’idea è di passare da 12 a 8 milioni di euro a stagione, il che, a quanto pare, porterebbe Vlahovic a dire addio alla Juventus partendo a parametro zero.