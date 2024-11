Frattura UFFICIALE: bye bye Inter

Giungono novità di rilievo in merito ai prossimi appuntamenti dell’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le ultime.

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi non appare più tanto solida quanto i tifosi nerazzurri erano abituati ad osservare nel corso dell’annata 23/24, il che, in aggiunta alle efficaci rivoluzioni compiute da alcune big del campionato, ha donato imprevedibilità e spettacolo alla massima lega italiana, il cui esito, oggi, è a dir poco imprevedibile.

Con ben sei squadre racchiuse in soli due punti sarebbe alquanto complicato scegliere anche soltanto due contendenti allo scudetto, vista la solidità del Napoli di Antonio Conte, la qualità (sia in termini di rosa che di gioco) fuori dal comune dell’Atalanta di mister Gasperini, il lavoro a lungo termini iniziato con efficacia da Thiago Motta e l’imprevedibilità di Milan, Fiorentina e Lazio.

Tuttavia, come specificato poco fa, una cosa è certa: Inzaghi quest’anno perderà diverse ore di sonno, soprattutto per decidere a quale competizione dare la precedenza.

Il peso della brusca uscita dello scorso anno dalla coppa dalle grandi orecchie sta indubbiamente influenzando la gestione della stagione odierna, durante la quale Inzaghi non potrà più procedere passeggiando in campionato per via della mediocrità delle rivali. Intanto, nelle scorse ore, sono emerse notizie rilevanti per il futuro prossimo dei nerazzurri.

Terrier fuori per Leverkusen-Inter

Attraverso un post ufficiale sul proprio account X(Twitter), il Bayer Leverkusen ha comunicato degli aggiornamenti poco rassicuranti sulle condizioni di Martin Terrier, ovvero uno dei principali esponenti delle rotazioni offensive di Xabi Alonso.

Difatti, ad esclusione dell’insostituibile raffinatezza di Florian Wirtz, il resto degli attaccanti delle aspirine non gode sostanzialmente mai della titolarità perentoria e Terrier è senza dubbio alcuno una delle mezze ali/sotto punte più preziose dell’organico di Alonso.

L’inter affronterà in trasferta la raffinata armata di Alonso il 10 dicembre, il che, vista la recente frattura dell’avambraccio destro per Terrier, permetterà a Inzaghi di avere quantomeno un pensiero in meno.