Lampo Simeone, Roma in scacco: si chiude a doppia cifra

Milan e Roma saranno chiamate a cambiare obiettivo: Simeone fa sul serio e vuole anticipare la concorrenza. Ecco tutti i dettagli

Sebbene l’attenzione della Roma sia inevitabilmente rivolto al campo, con i prossimi impegni ufficiali che contribuiranno a dare una fisionomia ben precisa alla stagione giallorossa, l’avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato non può essere escluso.

Sotto questo punto di vista, non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento del club giallorosso. A cominciare dall’attacco e dalle corsie esterne, ma non solo. Nell’ottica del medio e del lungo periodo, infatti, i capitolini potrebbero essere stuzzicati all’idea di capitalizzare occasioni intriganti a costi relativamente contenuti. La concorrenza in Serie A e all’estero, però, non è affatto banale. Prova ne sia l’evolvere della situazione legata a Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis da tempo nei radar giallorossi. Sul centrocampista americano (ma in possesso del passaporto italiano) si sono accesi già da tempo i riflettori anche del Milan. A rovinare i piani dei due club – che ragionano sul possibile affare solo a partire dalla prossima estate – potrebbe però essere l’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid fa sul serio per Cardoso

Riportando in auge indiscrezioni già trapelate nelle scorse settimane, El Nacional svela come i Colchoneros abbiano tutto l’interesse ad affrettare i tempi per perfezionare l’accordo con il Real Betis già nel mercato di riparazione. Le recenti prestazioni del classe ‘2001 avrebbero infatti convinto Simeone della bontà di un’operazione che potrebbe prendere piede già nelle prossime settimane.

Sebbene il Betis non abbia alcuna intenzione di lasciar partire a cuor leggero il proprio gioiello, lo scenario potrebbe rapidamente evolvere nel caso in cui l’Atletico dovesse arrivare a mettere sul piatto un’offerta convincente. D’altro canto, i contatti esplorativi avviati dai madrileni – almeno fino a questo momento – si sono limitati ad una generica richiesta di informazioni. Staremo a vedere se e quando i Colchoneros entreranno nell’ordine di idee di affondare il colpo.