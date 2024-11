Napoli-Roma, doppio giallo a Lukaku: la sentenza di Marelli

Napoli-Roma, zero a zero alla fine del primo tempo in Campania. Ma sulla partita pesa il doppio errore di Massa. La sentenza di Marelli

Ancora delle situazioni contro la Roma. E questa volta almeno un giallo, o forse due, ci sarebbero potuti scappare. Almeno questo è il pensiero di Marelli che, come sappiamo, commenta a Dazn le decisioni arbitrali.

Sotto la lente d’ingrandimento in questa prima parte di gara ci è finito Lukaku che per due volte, nel corso dei primi 45 minuti, ha rischiato il cartellino giallo e invece, negli spogliatoio, se ne va senza nessun provvedimento disciplinare.

Napoli-Roma, manca un doppio giallo a Lukaku

L’ex arbitro che adesso commenta, appunto, quelle che sono le decisioni arbitrali, ha detto che l’ex giallorosso ha rischiato il giallo per l’intervento in ritardo su Svilar (rimasto a terra per qualche minuto) e prima, invece, il provvedimento disciplinare sarebbe dovuto esserci per un’entrata in ritardo sempre di Lukaku nei confronti di Celik.

Insomma, una Roma che ancora a che fare con delle decisioni che non vengono prese nella maniera corretta, decisioni che cambiano di partita in partita e che guarda il caso, quando toccano i giallorossi, si vedono e si leggono da parte dei direttori di gara non in un modo “codificato”. L’esempio più clamoroso, sotto questo aspetto, è quello di Monza con un calcio di rigore solare non concesso per un pestone (che come ci raccontano è sempre fallo), preso da Baldanzi.