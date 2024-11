Napoli-Roma è già bollente: lo scambio sblocca Ghisolfi

Con l’intenzione di sfruttare quelle opportunità che dovessero presentarsi, la Roma ha cominciato ad attenzione diversi profili. L’ultimo intreccio riguarda anche il Napoli

Il piatto forte della tredicesima giornata di Serie A – dopo lo scialbo pareggio con cui è terminata Milan-Juve – è rappresentato sicuramente dal confronto del ‘Maradona’ tra Napoli e Roma. Con l’auspicio che le compagini di Conte e Ranieri possano dar vita ad un match più frizzante rispetto a quello maturato a San Siro, gli Azzurri e i giallorossi stanno dando vita ad interessanti intrecci anche fuori dal campo.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, infatti, le rispettive aree tecniche sono già al lavoro per capitalizzare eventuali situazioni intriganti. Una prospettiva che vede Ghisolfi impegnato soprattutto a puntellare l’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato con l’acquisto di un vice Dovbyk all’altezza in grado di far rifiatare il bomber ucraino. Si inseriscono proprio in questa direzione, del resto, i contatti esplorativi che i giallorossi hanno mosso per Beto, sul quale c’è da tempo anche la Juventus. Sebbene dall’Inghilterra siano trapelati segnali contrastanti nei giorni scorsi – la sensazione è che in presenza dell’offerta giusta l’ex Udinese possa seriamente fare le valigie e ritornare in Serie A.

Calciomercato Roma, via libera Beto: fa tutto il Napoli

Tra i diversi club di Serie A che stanno monitorando con attenzione eventuali mosse con cui far saltare il banco c’è anche il Torino. I granata – che vogliono intervenire per rinforzare un attacco orfano di pezzi pesanti come Duvan Zapata – hanno cominciato a sondare diversi profili. Beto piace molto, ma non è l’unico candidato a vestire la maglia del Torino.

Nella lista dei desideri del club piemontese, infatti, figura anche ‘El Cholito’ Simeone. Benché impiegato con il contagocce da Antonio Conte, l’attaccante argentino è comunque considerato un punto di riferimento importante dal suo allenatore. Motivo per il quale gli Azzurri potrebbero prenderne in considerazione l’eventuale cessione solo in presenza di un’offerta decisamente allettante. Ad intrigare Aurelio De Laurentiis – nell’ottica del medio-lungo periodo – potrebbe essere semmai un eventuale scambio. Secondo quanto riferito da napolicalciolive.com, infatti, il Napoli potrebbe entrare nell’ordine di idee di inserire Simeone per abbassare la parte cash del cartellino di Ricci, profilo sul quale da tempo Manna sta lavorando. Il jolly italiano, che fa gola anche a Inter e Milan, è un obiettivo concreto del Napoli che gli Azzurri sarebbero disposti a centrare anche sacrificando Simeone. A quel punto il Torino mollerebbe la presa per Beto, lasciando campo libero (tra le altre) anche alla Roma. Ipotesi, suggestioni: calciomercato.