Sorpresa Roma last minute: Ranieri cala il doppio jolly

A poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Roma, emergono ulteriori indicazioni in merito a quelle che potrebbero essere le probabili scelte di formazioni di Claudio Ranieri

Il primo scoglio del Ranieri ter è un ostacolo tutt’altro che banale. Dieci giorni dopo essere stato nominato guida tecnica della Roma, il tecnico di Testaccio guiderà i suoi al ‘Maradona’ contro il lanciatissimo Napoli di Antonio Conte. Servirà una partita logica e razionale per i giallorossi per provare a limitare al massimo gli errori e portare a casa punti che sarebbero di vitale importanza per la propria classifica.

Le ultime indicazioni che trapelano da Trigoria si inseriscono proprio in questa direzione. Oltre alla poliedricità del sistema di gioco – un 4-2-3-1 che in determinate circostanze può agire come un 4-5-1, passando ad un 5-3-2 in fase di non possesso – Ranieri è chiamato a sciogliere ancora un paio di dubbi. Secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport, infatti, Nicola Zalewski avrebbe scalato le gerarchie, candidandosi ad un maglia da titolare per la corsia mancina con El Shaarawy spostato sulla fascia destra e Soulé in panchina. Tuttavia, anche a centrocampo potrebbero materializzarsi importanti novità. Sebbene negli ultimi giorni Pisilli non sia stato inserito nella probabile formazione titolare, non è escluso che il giovane giallorosso possa ritagliarsi spazio dall’inizio, magari al posto di Lorenzo Pellegrini.

Napoli-Roma, le probabili scelte di Ranieri: si scalda l’opzione Zalewski

Come noto, Dybala è stato convocato. La ‘Joya’, però, dovrebbe partire inizialmente dalla panchina per poi essere gettato nella mischia solo a partita in corso. Un altro punto fermo riguarda la difesa a quattro: per provare ad arginare le folate sugli esterni del Napoli, Ranieri ha intenzione di schierare Celik e Angeliño, con un paio di esterni con spiccate qualità difensive e coprire.

A guidare la difesa sarà invece il solito tandem costituito da Mancini e Ndicka, che avranno il compito di frenare Romelu Lukaku, che i due difensori conoscono molto bene. Il tutto in attesa di Mats Hummels, che potrebbe essere ‘ripescato’ in vista del doppio importante confronto ravvicinato contro Tottenham e Atalanta. Ma questo è un altro discorso: testa al Napoli, in una sfida dal peso specifico non indifferente.