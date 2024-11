Dal Napoli alla Juve: 70 milioni cash

Emergono novità di rilievo in merito al calciomercato di Juventus e Napoli, decise a chiudere un affare da 70 milioni di euro

La massima lega italiana è indubbiamente in una fase di ridefinizione degli equilibri, soprattutto per quanto concerne le zone più alte della classifica, dove numerose big hanno compiuto nel corso dell’estate delle poderose rivoluzioni interne.

L’egemonia tecnico-tattica collaudata e affermata con forza dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi nel corso della scorsa stagione è stata violentemente rifiutata, e non soltanto da Napoli e Juventus – le quali sono state le principali investitrici della sessione di mercato estiva -, ma anche da Lazio, Fiorentina, Milan e Atalanta, attualmente ad un passo dalla vetta.

Sono passate tredici giornate e le prime sei squadre della classifica sono racchiuse in soli quattro punti, il che carica inevitabilmente di fascino la Serie a 2024/25 e di importanza la sessione invernale del calciomercato, durante cui potrebbero chiudersi dei colpi in grado di alterare lo splendido equilibrio sperimentato sinora.

I vertici delle varie dirigenze, durante il mese più freddo dell’anno (gennaio), tenteranno dunque di conquistare un vantaggio rispetto alle rivali, fornendo nuove armi ai propri tecnici. In particolare Napoli e Juventus, come accennato in precedenza, sembrerebbero propense a compiere investimenti di rilievo per elevarsi e troncare sul nascere il potenziale ciclo di vittorie dell’Inter di Inzaghi.

Eze nel mirino di Juventus e Napoli: il costo è di 70 milioni

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta è attualmente una creatura affascinante, in crescita ma sempre sull’orlo di restituire alla tifoseria bianconera una cocente delusione. Le decine di milioni di euro investite nel corso del mercato invernale stanno fruttando soltanto in parte, visto il complesso e delicato percorso che porterà la Vecchia Signora a digerire definitivamente la filosofia tecnico-tattica di mister Motta.

Tra i vari gioielli aggiunti da Giuntoli alla preziosa collezione bianconera, vi è anche un pezze che ha visto precipitare il proprio valore a causa di un rendimenti ben al di sotto di quanto l’ex direttore sportivo nel Napoli si sarebbe aspettato.

Il calciatore in questione risponde al nome di Douglas Luiz, attualmente tragicamente scivolato in fondo alle gerarchie di Thiago Motta. La Juventus, dunque, dopo aver perso definitivamente anche Paul Pogba, dovrà ricercare un nuovo leader tecnico a centrocampo, il che potrebbe portare Giuntoli a rivolgere la propria attenzione in Inghilterra.

Il profilo di Eberechi Eze, talento classe 1998 attualmente in forze al Crystal Palace, ha stuzzicato diverse società in giro per il Vecchio Continente, tra cui la Juventus di Giuntoli, ma anche il Napoli di mister Conte. Rapido nel breve, agile, tecnico e sufficientemente presuntuoso per divenire il leader tecnico di una big, Eze gode di una valutazione attuale di ben 70 milioni di euro, che, tuttavia, secondo quanto riportato da fichajes, sembrerebbe spaventare soltanto in parte le due società nostrane.