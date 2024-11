Dalla Juve al Milan: accordo chiuso e Giuntoli gelato. Ecco cosa potrebbe succedere a gennaio, con i bianconeri tagliati immediatamente fuori

Gennaio si avvicina, è lì, dietro l’angolo, e tutte le squadre di Serie A, e non solo, stanno cercando di capire quali movimenti fare nel mercato di riparazione.

La Juventus, ad esempio, sa benissimo che deve intervenire in difesa per andare a coprire i buchi lasciati dai gravi infortuni di Bremer e Cabal che hanno chiuso in anticipo la propria stagione. Mentre il Milan, che davanti ha dei problemi evidenti senza una prima punta importante capace di decidere le partite, sta cercando soprattutto delle occasioni per intervenire in quella zona del campo. Non che Giuntoli, un’occasione, se la lascerebbe sfuggire in un altro reparto: anche perché c’è il solo Vlahovic con Milik che fino al momento non ha giocato un minuto e che non offre di certo garanzie. Ed è per questo motivo che, nei giorni scorsi, per entrambe le formazioni italiane è spuntato un nome che che sembrava difficile potesse muoversi adesso. E invece, a quanto pare, le cose sono cambiate.

Dalla Juve al Milan: il Real Madrid libera Arda Guler

Parliamo di Arda Guler, fantasista del Real Madrid che anche quest’anno sta trovando poco spazio con Ancelotti. La concorrenza è spietata in Spagna, visto l’arrivo di Mbappé, e si parla, secondo quanto scritto da caughtoffside.com, della possibilità abbastanza reale che i madrileni lo possano lasciar partire a gennaio in prestito per sei mesi.

Non ci sono solamente le due italiane, ma anche l’Arsenal di Arteta starebbe guardando con un certo interesse al giocatore. Ma se davvero il Real Madrid dovesse dare il via libera a questa operazione in uscita, essendo extracomunitario Giuntoli sarebbe tagliato fuori dalla corsa. Gli slot sono tutti occupati dentro i bianconeri e i buoni rapporti che il Milan ha con Perez potrebbero facilitare l’operazione per la squadra milanese.