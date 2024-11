Fischio finale Friedkin: decisione già presa, manca solo l’annuncio

I Friedkin hanno preso una decisione importante e ormai manca solo l’annuncio ufficiale: i tifosi della Roma non vedono l’ora di sapere cosa accadrà

C’è bisogno di una svolta importante a livello dirigenziale e di proprietà, con il tempo che ormai quasi scaduto. I passaggi per arrivare alla decisione definitiva sono quasi esauriti e presto verrà ufficializzato.

La ricerca del nuovo CEO prosegue senza sosta in casa Roma. I Friedkin hanno sistemato la parte sportiva, almeno nelle intenzioni, con l’arrivo di Claudio Ranieri, che dopo il ruolo di tecnico sarà il consulente senior della proprietà. L’allenatore di San Saba deve pensare prima a rimettere in piedi una squadra che appare più che malata, poi collaborerà con i Friedkin per individuare un dirigente importante.

Un direttore sportivo che possa riorganizzare la rosa e colmare le lacune ormai fin troppo visibili dall’inizio della stagione. Poi c’è il nome del CEO da stabilire, per sostituire Lina Souloukou a capo della piramide decisionale di Trigoria. Di nomi ne sono circolati diversi e per ora ancora non è stato firmato nulla di ufficiale, anche se inizia a prendere un certo vantaggio un profilo rispetto agli altri. I giornali avevano riportato una rosa di tre petali da spogliare per arrivare a dama, con Carnevali, Antonello e Perrelli in cima alla lista.

I Friedkin vogliono Perrelli come nuovo CEO: è lui il grande favorito

Sembra che Carnevali sia stato più un nome proposto dall’ambiente calcistico e mediatico ma poco affascinante per i Friedkin. Su Antonello, per un periodo il grande favorito, sembra essere sceso un freddo improvviso, nonostante possa liberarsi dall’Inter. A balzare in testa alle preferenze c’è ora Maurizio Perrelli, un nome sbucato dalle retrovie ma subito salito nelle gerarchie.

Romano, classe ’68, ha studiato presso il Liceo Francese Chateaubriand nella Capitale e si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università LUISS. Dal 1993 si sposta a New York, iniziando a lavorare per Goldman Sachs NY e partecipando al programma di formazione per analisti della divisione Fixed Income, Commodities, and Currencies di Goldman Sachs & Co. Da lì il passaggio a Londra, per Goldman Sachs International.

Nel 2001 Perrelli torna in Italia nelle vesti di CEO di Goldman Sachs Milan. Dal 2018 entra nel settore media e sport ricoprendo la carica di Executive Vice President di Sky Italia, come responsabile di Sky Sport. Con un particolare occhio alla gestione dei diritti televisivi si è fatto conoscere anche nel mondo del calcio, come interlocutore serio e preparato. Sembra proprio che per quanto hanno in mente i Friedkin lui possa essere il nome giusto e attualmente in vantaggio per essere nominato CEO. Un dirigente italiano, romano, ma dal profondo respiro internazionale. Manca ancora la firma ma c’è un uomo solo al comando, direzione Trigoria.