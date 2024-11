Roma scippata, firma gratis con la Juventus

Roma scippata: il rinnovo è in ritardo e c’è stato l’inserimento della Juventus che lo vorrebbe scippare a parametro zero. Ecco la situazione

Se ancora il calciomercato non è ufficialmente iniziato, sappiamo benissimo che tutte le squadre di Serie A hanno cominciato da diverso tempo a pensare alle possibili operazioni da piazzare nel mese di gennaio. E non solo.

Dentro la Roma ci sono degli elementi che possono partire, lo sappiamo: non solo punti di riferimento importanti dentro la squadra di Ranieri (vedi Dybala, in scadenza, o Pellegrini, che rimane in bilico), ma anche dei giocatori che stanno facendo molto bene con le giovanili e che gravitano intorno alla Prima Squadra. E, in questo caso, parliamo appunto di un giocatore che ieri sera era in panchina a Napoli e che con la Primavera di Falsini è un titolare inamovibile.

Roma scippata: la Juve vuole Marin a zero

Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, la Juventus infatti sarebbe interessata alle prestazioni di Marin, portiere 18enne della Primavera, e già estremo difensore della nazionale italiana Under 19. Doppio passaporto, sia brasiliano che italiano, sarebbe entrato nei radar anche di Inter e Liverpool. Ma i bianconeri sarebbero avanti.

La società di Giuntoli, infatti, vorrebbe sfruttare il fatto che le operazioni di rinnovo con la Roma sarebbero partite in ritardo: una delle prime notizie sulla questione è datata nei primi giorni di ottobre, quindi meno di un anno rispetto a quella che è la scadenza contrattuale del giovane estremo difensore che, si legge, sarebbe intrigato dalla possibilità di andare a giocare a Torino. I bianconeri lo vorrebbero prendere inizialmente per la Next Gen, la squadra che milita nel campionato di Serie C, e poi ovviamente fargli fare un percorso importante che lo dovrebbe portare in Prima Squadra. A gennaio, Marin, potrebbe già firmare per il nuovo club. E quindi un addio non è del tutto da escludere nemmeno in questo caso.