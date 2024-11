Salah torna in Serie A, l’annuncio ufficiale sconvolge Liverpool

Momo Salah è pronto a tornare in Serie A, con l’ultimo annuncio che ha sconvolto i tifosi del Liverpool e riempito di gioia i fan italiani

Il talento egiziano potrebbe aver definitivamente chiuso la sua esperienza in Premier League, dopo aver centrato ogni tipo di record con la maglia dei Reds. Una big del nostro campionato sogna più di altre.

Momo Salah ha realizzato 223 gol in 367 partite con la maglia del Liverpool, qualcosa di incredibile in un totale di sette stagioni e mezzo. Quest’anno ha già toccato la doppia cifra in Premier League con sole 12 presenze, trascinando i Reds in vetta alla classifica inglese. Nonostante l’addio di Klopp e l’arrivo di Arne Slot il Liverpool è la più seria candidata alla vittoria finale del campionato, specie vedendo le difficoltà del Manchester City di Guardiola e dell’Arsenal di Arteta. Per arrivare a dama c’è ancora molta strada da fare, ma sarebbe il secondo titolo nazionale per Salah, oltre alla Champions League portata a casa nel 2019.

Quello che però spaventa i tifosi dei Reds è la scadenza del contratto dell’egiziano a giugno 2025. Ormai a pochi mesi dalla deadline non ci sono state novità per quanto riguarda il rinnovo. L’ultimo annuncio ufficiale a riguardo proviene proprio dalla viva voce dell’ex attaccante della Roma, che ha parlato ai microfoni della NBCSportsSoccer, al termine del match contro il Southampton.

Salah può rientrare in Italia: la Juventus ci fa un pensiero

La doppietta di Salah ha regalato altri tre punti ai Reds nell’ultima giornata di Premier, rendendo ancora più ampio il margine con le inseguitrici. Salah alla televisione inglese ha pero dichiarato di non aver ricevuto ancora nessuna offerta per il rinnovo. Visto che siamo arrivati quasi a dicembre è difficile pensare che qualcuno possa contattarlo. Il suo disappunto è stato diffuso via etere con parole chiare, visto che dopo 8 anni forse si aspettava un trattamento diverso.

A giugno Salah sarà libero di accasarsi altrove, salvo colpi di scena e su di lui c’è l’interesse di almeno due italiane. Oltre alle solite big, Barcellona, Bayern Monaco e Psg, infatti, c’è una doppia pista che porta in Serie A. Come riportato dai colleghi di calciomercato.it, citando fonti spagnole, Juventus e Inter potrebbero fare un pensiero all’ex Viola. Soprattutto i bianconeri hanno pensato di regalare un top player a Thiago Motta e il classe ’92 potrebbe fare proprio al caso loro. L’ingaggio sarebbe elevatissimo, ma il fatto di non dover spendere per il cartellino può avvantaggiare le pretendenti.