Il nuovo 9 è rossonero, via libera Zirkzee: botto Juventus

Effetto domino Zirkzee: la mossa che sblocca i piani della Juventus, da tempo sulle tracce dell’attaccante olandese del Manchester United

Mettendo sul piatto della bilancia i tanti infortuni che stanno privando Thiago Motta di pedine fondamentali per il proprio scacchiere tattico, il pareggio che la Juventus ha ‘strappato’ a San Siro contro il Milan assume una fisionomia ben diversa da quella sterile e scialba che potrebbe proporrebbe lo 0-0 effettivamente maturato. Senza Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ è stata costretta a reinventare McKennie in posizione di falso nueve con risultati chiaramente non soddisfacenti.

Le tante problematiche legate agli infortuni e scelte di mercato almeno opinabili, però, hanno fatto scattare un’emergenza difficile da tamponare a meno di investimenti mirati a gennaio. Oltre alla difesa, che rimarrà orfana di Bremer e Cabal fino al resto della stagione, anche il reparto offensivo ha evidenziato problemi di non poco conto. Dusan Con il solo Vlahovic come punta di ruolo, il rientro di Nico Gonzalez lenirà ma non eliminerà l’assenza di un ventaglio di alternative all’altezza. Si inseriscono proprio in questo filone, del resto, i contatti che Giuntoli sta portando avanti per Zirkzee.

Calciomercato Juventus, lo United ‘scarica’ Zirkzee: ecco Boniface

L’attaccante del Manchester United potrebbe infatti lasciare anzitempo i Red Devils. Almeno questo è l’auspicio della Juventus e in particolare di Thiago Motta, che in questo modo riabbraccerebbe un calciatore alla cui crescita ha fornito un contributo essenziale. Tuttavia, resta da capire se e in che modo il club inglese possa aprire alla cessione di Zirkzee a gennaio. La formula più congeniale per la Juve sarebbe quella del prestito secco, che però non stuzzica più di tanto l’area tecnica dello United.

L’ultima indiscrezione rilanciata da Sky.de potrebbe comunque aprire scenari interessanti. I Red Devils, infatti, sarebbero intenzionati a valutare con attenzione il profilo di Victor Boniface, l’attaccante del Bayer Leverkusen che soprattutto nella scorsa stagione ebbe modo di mettersi in evidenza, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato da parte della squadra di Xabi Alonso. Ecco perché le ‘Aspirine’ non hanno alcuna intenzione di aprire alla cessione anticipata del proprio gioiello, sotto contratto con il club tedesco fino al 2028. Ma è un’altra la notizia da porre sotto la lente di ingrandimento. Come si legge, lo United è comunque orientato a muoversi per un investimento in attacco: che sia un messaggio anche a Zirkzee non è solo un’ipotesi. La Juve, intanto, osserva.