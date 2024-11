Simeone al posto di Inzaghi: il sì è già arrivato

Clamorosa rivelazione dalla Spagna: il tecnico argentino potrebbe prendere il posto dell’ex compagno di squadra nel club meneghino

‘Certi amori non finiscono’, come ha detto in una famosissima hit il cantautore di fede giallorossa Antonello Venditti. La frase, diventata negli anni una sorta di aforisma, non è però in questo caso riferita al romantico ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina dei capitolini. Sebbene in effetti possa ugualmente calzare a pennello.

Stavolta il protagonista di possibili ‘giri immensi‘ che farebbero tornare in auge un ritorno clamoroso è lui, Diego Pablo Simeone, uno che l’Inter la porta sempre nel cuore. Dimostrazione tangibile di questo fu, nel tristemente famoso – per i tifosi nerazzurri – il 5 maggio 2022, quando il ‘Cholo’, passato alla Lazio, da vero professionista siglò il gol del 4-2, quello che condannò definitivamente la sua ex squadra a perdere uno scudetto già vinto. Complice, ricorderanno i meno giovani, la vittoria della Juve di Lippi in quel di Udine.

L’argentino, dopo aver siglato il gol, tornò verso il centrocampo quasi imprecando, rammaricato che i suoi ex compagni non fossero stati capaci di vincere una gara che per l’occasione aveva visto anche i tifosi di casa, quelli della Lazio, tifare curiosamente per i gemellati nerazzurri.

Ebbene, dopo tanti anni in cui le strade della Beneamata e quelle di Simeone non si sono più incrociate se non da avversari, ecco arrivare l’indiscrezione che non ti aspetti. Per lo meno ora. Quando tutto lascia pensare ad una lunga permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina del club meneghino.

Simeone-Inter-Inzaghi: il triangolo pieno di ‘sì’

Dopo 13 anni e spiccioli passati a guidare l’Atletico Madrid ad una serie di trionfi (è mancata solo la ciliegina della Champions League, con ben due finali perse contro gli acerrimi rivali del Real), per il Cholo è arrivato il momento di cambiare aria. Ne è convinto il portale spagnolo ‘Elgoldigital’, che traccia il possibile futuro del tecnico avanzando pesantemente la candidatura Inter nelle intenzioni dell’allenatore.

Al netto dell’ipotesi di prendersi un anno sabbatico – idea da non scartare a priori – il mister argentino vorrebbe iniziare una nuova avventura in quello che da sempre è uno dei club del suo cuore. Di contro, entrando negli affari della società di Viale della Liberazione, il sodalizio tra l’Inter e Inzaghi sembra ben lungi dall’essersi esaurito.

Il tecnico piacentino, nonostante le sirene inglesi, avrebbe già dato il suo ‘sì’ di massima a proseguire ancora, oltre il 2026, la sua esperienza alla Pinetina. Di certo, se le cose dovessero cambiare, l’ex centrocampista argentino sarebbe il candidato numero uno alla panchina della squadra milanese.