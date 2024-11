Acquisto a cifra tonda, poi il prestito: Osimhen-Juve al punto di svolta

La volontà di ridisegnare le carte in tavola potrebbe aprire scenari molto interessanti alla Juventus nella corsa al nuovo attaccante: ecco cosa sta succedendo

Tra campo e mercato. Orfana di Vlahovic e Mckennie, la Juventus è volata a Birmingham con un numero di convocati assolutamente irrisorio. Continua dunque la grave emergenza per i bianconeri, costretti a dover far fronte ad una compagine fortemente rimaneggiata anche contro il Milan in campionato.

Gli ultimi importanti infortuni che si sono abbattuti sulla compagine bianconera, però, hanno fatto riemergere in modo ancor più netto i dubbi e le perplessità sull’operato maturato nella scorsa sessione estiva di calciomercato. In particolare, non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, chiamato a mettere una pezza ad una situazione a tratti insostenibile. In particolare, oltre a rimpolpare lo scacchiere difensivo con almeno un innesto interessante in grado di rimpiazzare Bremer, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ sta valutando da vicino la possibilità dell’acquisto di un nuovo attaccante. Lo stop di Vlahovic, unito alla contemporanea assenza di Nico Gonzalez, ha infatti fatto riemergere un problema solo in parte nascosto in questo primo scorcio di stagione. Sotto questo punto di vista, infatti, sono fondamentalmente due i binari che sta percorrendo l’area tecnica bianconera.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Gyokeres: via libera in estate per Osimhen

Oltre a muovere passi concreti per Zirkzee – individuato come uno dei tasselli ideali con cui completare sin da subito il reparto – la Juventus non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui Vlahovic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Ecco perché un nome che in ottica estiva intriga e non poco i bianconeri è quello di Victor Osimhen, che dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray ritornerà al Napoli.

Ricordiamo che l’attaccante nigeriano piace e non poco a Cristiano Giuntoli, che avrebbe cominciato a sondare il terreno alla ricerca di spiragli interessanti con cui far saltare il banco. In un mosaico ancora tutto da definire, si pensava che il Chelsea potesse far saltare il banco per il bomber nigeriano, mettendo sul piatto un’offerta allettante. In realtà, secondo quanto riferito da ‘Record’, il principale obiettivo dei Blues per rinforzare il proprio attacco sarebbe Victor Gyokeres, per il quale i londinesi sarebbero disposti a spendere 85 milioni di euro nel mercato invernale. Ma c’è di più. Per andare incontro alle esigenze dello Sporting CP, il Chelsea sarebbe entrato nell’ordine di idee di perfezionare l’acquisto del gigante svedese a gennaio, lasciandolo però in prestito in Portogallo fino al termine della stagione. Una mossa che, se confermata, escluderebbe il Chelsea dalla corsa per Osimhen, facendo ritagliare alla Juventus interessanti spazi di manovra.