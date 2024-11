Chiesa in Serie A, colpo di scena: la mossa sblocca subito l’affare

Il futuro di Federico Chiesa è ormai appeso ad un filo: come cambiano le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi interessanti scenari

Al termine di una tormentata sessione estiva di calciomercato, Federico Chiesa ha scelto di rimettersi in gioco con la maglia del Liverpool. Quello che sembrava configurarsi come l’inizio di una nuova era, però, l’esperienza in maglia Reds potrebbe rivelarsi un fugace interludio prima del ritorno lampo in Serie A.

A scanso di equivoci, c’è solo una formula con la quale i vari club di Serie A accostati nuovamente all’esterno offensivo della Juventus potrebbero alimentare il Chiesa back: il prestito. Formula che chiaramente il Liverpool vorrebbe evitare, almeno nel breve periodo. Sebbene l’investimento da 12 milioni più tre di bonus fino a questo momento non abbia pagato, il club inglese non vorrebbe bocciare in toto l’estero offensivo, che tra l’altro non è stato convocato neanche da Spalletti per le ultime gare di Nations League. L’ombra di Salah, però, si sta rivelando sempre più ingombrante per Chiesa; la scintilla tecnico-tattica con Slot di fatto non è mai scoccata. E così, a differenza di quanto trapelato in Germania nelle scorse settimane, il Liverpool potrebbe prendere in assoluta considerazione l’idea di cedere l’ex Juventus.

Calciomercato Roma, via libera Chiesa: il Liverpool ha già deciso

Soprattutto se, come sembra, il club inglese dovesse riuscire a perfezionare l’acquisto di un nuovo jolly offensivo nel mercato di gennaio. In questo senso tutti gli indizi sembrano portare a Rayan Cherki. Ad alimentare nuovamente l’accostamento del gioiellino del Lione al Liverpool è stato anche Daniel Peinado.

Il giornalista di ‘As’ – attraverso una serie di risposte fornite agli utenti – ha evidenziato come i Reds abbiano inserito Cherki nella propria lista dei desideri. Il club inglese, sotto questo punto di vista, potrebbe cogliere al balzo l’opportunità offerta dalla particolare situazione economico-finanziaria che sta vivendo il Lione che sarà chiamato a cessioni importanti per iniettare liquidità importante in tempi relativamente brevi. Il che, in un effetto domino dirompente, potrebbe facilitare l’addio di Chiesa: Roma, Inter e Napoli continuano a monitorare la situazione.