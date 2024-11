Colpo bianconero per i Friedkin: 25 milioni a gennaio

Ecco le ultime in merito ad alcune mosse di calciomercato già segnate nel taccuino di Dan Friedkin in vista del mercato invernale

La sconfitta con il Napoli di Antonio Conte non avrà certamente stupito tifosi e appassionati della massima lega italiana, che hanno assistito alla più classica esibizione calcistica del tecnico leccese: poche occasioni limpide, proposta offensiva piuttosto opaca e vittoria di misura.

La Roma, dal canto suo, ha tentato timidamente (per usare un eufemismo) di inficiare la porta inviolata di Alex Meret, cercando piuttosto di limitare i danni e uscire dal Maradona senza aver subito una goleada, che in questo momento avrebbe incrementato all’inverosimile un malcontento già palpabile tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Intanto, come evidenziato dallo stesso tecnico di Testaccio nel corso del colloquio conoscitivo con Dan Friedkin, la Roma dovrà occuparsi di concepire un mercato invernale in grado di colmare da subito le lacune emerse nel corso della prima parte dell’anno, dove, a prescindere dall’evidente confusione tattica, sono emerse con prepotenza le mediocri prestazioni di Zak Celik. Parlando di investimenti dei Friedkin, nelle ultime ore sono giunte delle conferme in merito alle scelte della proprietà statunitense.

I Friedkin pronti a investire in Inghilterra: Henrique nel mirino dell’Everton

Oltre alla crisi della Roma, il gruppo Friedkin ha intenzione di soffermarsi sull’acquisizione dell’Everton, attualmente relegato alle zone meno nobili della classifica. Il magnate statunitense vorrebbe tentare da subito di incidere sul nefasto destino degli inglesi, intervenendo nel corso del calciomercato invernale sulla rosa a disposizione.

Negli ultimi giorni sono emersi alcuni aggiornamenti relativi al forte interessamento della società di Liverpool nei confronti di Luis Henrique, 23enne attualmente in forze al Botafogo (società attualmente seconda in classifica nella Serie A brasiliana).

La piacevole versatilità in termini offensivi – Henrique, grazie ad un particolare dinamismo e alle considerevoli qualità tecniche, è in grado sia di ricoprire il ruolo di centravanti che quello di ala – ha attirato diversi club europei, che dovranno sborsare più di 25 milioni di sterline . secondo quanto riportato da fichajes – per sperare di convincere il club brasiliano a privarsi del proprio gioiello. I Friedkin, tuttavia, sembrano intenzionati a incidere immediatamente sul mercato, così da raddrizzare la stagione degli inglesi.