Furia Gasperini prima di Roma-Atalanta: “Neanche mezza virgola”

Furia Gasperini prima di Roma-Atalanta. Anche in questa stagione la sua Atalanta sta volando ma c’è sempre qualcuno che lo fa arrabbiare.

L’Atalanta è ormai una grande. E’ assodato. Per i risultati conseguiti negli ultimi anni sia nel campionato di Serie A che in Europa. Anche in questa stagione i risultati stanno dando ragione al tecnico Gian Piero Gasperini.

La sua Atalanta vola, in campionato come in Champions League. Eppure c’ sempre qualcosa, o qualcuno, che riesce a far irritare il 66enne tecnico di Grugliasco. La formazione bergamasca è nel lotto delle inseguitrici della capolista Napoli, ad un solo punto di distanza dalla compagine azzurra guidata da Antonio Conte. L’ultima vittoria in campionato risale a sabato scorso: 1-3 a Parma.

Sul terreno dei ducali il tecnico nerazzurro è stato espulso dall’arbitro. Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A ha avuto la mano pesante poiché ha squalificato il tecnico dell’Atalanta per due giornate. Pertanto per Gian Piero Gasperini niente panchina contro Roma e Milan. A precisa domanda sulla squalifica appena comminata, il tecnico nerazzurro ha riposto così: “Dico solo che sono otto anni che giochiamo in Europa e non mi è mai successo niente, neanche mezza virgola“.

Gli arbitri italiani sono troppo suscettibili e/o permalosi?