Giallo Dybala, Adani demolisce la Roma: “È imbarazzante”

Da Dybala al goal di Lukaku domenica scorsa, la sentenza di Adani demolisce la Roma. “È imbarazzante”. Ecco l’annuncio dell’ex Inter.

La sconfitta per 1-0 della Roma contro il Napoli ha segnato un inizio difficile per Claudio Ranieri nella sua terza esperienza sulla panchina giallorossa. Nonostante l’entusiasmo iniziale per il ritorno del tecnico romano, la squadra ha mostrato carenze tattiche e di concentrazione che hanno compromesso il risultato.

Il gol decisivo è arrivato al 54° minuto, quando Romelu Lukaku ha finalizzato un cross basso di Giovanni Di Lorenzo, segnando contro la sua ex squadra. La Roma ha faticato a reagire, evidenziando problemi sia in fase difensiva che offensiva. L’assenza di incisività sotto porta e la mancanza di organizzazione difensiva hanno permesso al Napoli di controllare la partita e mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore, ha analizzato la prestazione della Roma durante la trasmissione “Viva el Futbol“. Adani ha sottolineato come la squadra abbia sofferto senza riuscire a reagire adeguatamente. Ha evidenziato l’errore tattico nell’inserimento di Hummels al centro della difesa a tre, che non ha impedito il gol subito. Inoltre, ha criticato la mancanza di lettura del gioco da parte di Angelino, che ha permesso a Di Lorenzo di inserirsi e servire l’assist decisivo.

Più in generale, nel suo intervento, Lele Adani ha espresso preoccupazione per la situazione complessiva della Roma, sottolineando la necessità di un miglioramento tecnico e tattico. Ha evidenziato come il calcio moderno richieda proattività e che una squadra troppo difensiva rischi di essere sopraffatta da avversari più coraggiosi.

Infine, sulla falsariga di quanto accaduto esattamente negli stessi minuti in cui Dybala ha messo piede in campo, ha sollevato dubbi sulla sua gestione. Questi i punti principali toccati dall’ex Inter.

“La Roma è in difficoltà. Ranieri ha provato a sistemare la squadra passando a un 5-3-1-1, togliendo El Shaarawy e inserendo Hummels al centro della difesa. Tuttavia, il gol subito è arrivato in modo ancora più imbarazzante: Angelino non ha visto il cambio di gioco, e Di Lorenzo si è inserito indisturbato. Nonostante lo schieramento a cinque, la squadra non è riuscita a leggere i movimenti avversari“.

“Angelino si è ritrovato a fronteggiare due giocatori, sperando che il pallone non arrivasse, ma Di Lorenzo è entrato e ha trovato spazio senza marcature. Mancava l’ampiezza richiesta da uno schieramento a cinque, e il Napoli ha sfruttato questa lacuna. È chiaro che non ha funzionato nulla dal punto di vista tattico, e il Napoli, una squadra seria e concentrata, ha saputo approfittare del momento giusto“.

Infine: “La situazione si complica ulteriormente per la Roma, e sarà interessante vedere come reagirà la piazza. L’aiuto arriverà, perché il momento è delicato, ma anche dal punto di vista tecnico e tattico è necessario fare di più. Oggi il calcio è cambiato: chi si limita a difendere rischia di essere sopraffatto dalle squadre coraggiose. È fondamentale proporre gioco, altrimenti si soccombe. E poi, bisognerebbe chiarire perché Dybala è stato schierato solo per un minuto. Si dirà che non è al meglio, ma questo tipo di gestione è ormai superato. Così, si rischia davvero di arrivare oltre il limite“.