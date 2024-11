Stagione finita, UFFICIALE: niente Roma

Sono emersi nel corso delle ultime ore degli aggiornamenti in merito alle gravi condizioni di uno dei prossimi avversari della Roma

In pochi, forse nessuno, si sarebbe aspettato un esito diverso per il match che ha visto la Roma di Claudio Ranieri affrontare la corazzata partenopea di Antonio Conte, attualmente in solitaria sulla cima della massima lega italiana.

Il Napoli di Conte ha fatto il Napoli di Conte – poche occasioni limpide e tanta resa -, Lukaku ha segnato a una manciata di centimetri dalla porta e la Roma ha soprattutto atteso nella propria metà campo. Insomma… compresa la vittoria di misura, tutto secondo copione.

La terza avventura di Ranieri da allenatore dei giallorossi non ha certamente goduto delle condizioni migliori, soprattutto considerando un calendario proibitivo, durante il quale la Roma, dopo aver affrontato Conte, sarà costretta a confrontarsi con un Tottenham in stato di grazia (gli Spurs hanno travolto il Manchester City di Pep Guardiola e Phil Foden per 4 a 0) e un’Atalanta altrettanto in forma (lo squisito percorso tecnico-tattico di Gasperini partito quasi dieci anni sembra aver raggiunto il culmine).

In merito ai prossimi appuntamenti giallorossi, nel corso delle ultime ore sono emerse degli aggiornamenti in merito ad un grave infortunio.

Roma-Sampdoria, out Romagnoli: tendine ko e stagione finita

Nonostante sia attualmente relegata alla seconda lega italiana, la Sampdoria di Andrea Sottil avrà la possibilità di affrontare la Roma di Claudio Ranieri nel corso della sfida di Coppa Italia programmata per il 18 dicembre allo Stadio Olimpico.

L’ex allenatore dell’Udinese non potrà tuttavia approcciarsi alla sfida con i giallorossi a pieno organico, a causa del grave infortunio rimediato da Simone Romagnoli. Il centrale difensivo rossoblu ha riscontrato una rottura del mendìche d’Achille sinistro in seguito ad un’infortunio avvenuto nella sfida contro il Palermo. Dopo l’operazione, occorreranno almeno sei mesi per rivederlo sul rettangolo verde.