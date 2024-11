Subito 100 milioni e addio Lautaro: Inter scippata

Subito 100 milioni di euro e addio Lautaro Martinez: Inter scippata dalla clamorosa offerta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La situazione

Lautaro Martinez è sicuramente uno degli attaccanti più forti del Mondo. Nei primi tre, diciamo, alle spalle di Haaland e Mbappé. Questo è il nostro pensiero, ovviamente, opinabile, perché il calcio è bello appunto per questo. Ognuno si deve fare un’idea e ognuno se la può fare.

Il centravanti dell’Inter è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi anche se quest’anno le cose non stanno andando come lo scorso anno. Pochi gol, ad oggi, dell’argentino, che ha saltato anche la trasferta di Verona per via dell’influenza. Stasera comunque sarà in campo dal primo minuto contro il Lipsia, ma intorno a lui continuano ad essere molte le voci di un addio. C’è una squadra, spiega El Gol Digital, che potrebbe investire 100milioni di euro per strappare il cartellino all’Inter.

Cento milioni per Lautaro: offerta choc del Barcellona

Secondo il sito spagnolo infatti, il Barcellona è alla ricerca di un attaccante importante per quella che è la sua storia. Non potendo arrivare né ad Haaland e nemmeno a Mbappé, ovviamente, che hanno pure nel loro contratto una clausola rescissoria, i catalani starebbero appunto pensando a Lautaro.

Consapevoli, si legge, che il fatto che non ci sia una clausola rescissoria possa aiutare e molto in un’eventuale trattativa, Deco, il direttore sportivo del Barcellona, avrebbe deciso di giocare le fiches a disposizione proprio sul giocatore dell’Inter. Da quelle parti manca un erede di Lewandowski che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e che ancora non è stato rinnovato nonostante se ne stia continuando a parlare. Insomma, l’Inter potrebbe perdere il proprio centravanti, anche se 100milioni di euro potrebbero non bastare per fare dire sì a Beppe Marotta.