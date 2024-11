Addio Douglas Luiz: la Juve ha chiuso

Addio Douglas Luiz, la Juventus ha chiuso. Ecco le ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra su un possibile ritorno del centrocampista in Premier

Il suo innesto la scorsa estate ha destato non solo una certa curiosità, per quelle che sono le sue doti tecniche, ma secondo molti addetti ai lavori sarebbe stato il colpo dell’anno. Al momento però, anche per via di qualche infortunio di troppo, le cose non sono andate proprio così.

E nel corso delle ultime settimane, visto lo scarso rendimento quando è stato chiamato in causa, si è parlato, anche, di quello che sarebbe potuto essere un clamoroso ritorno alle origini, vale a dire un aereo di sola andata, nel prossimo mese di gennaio, proprio lì dove era arrivato. Parliamo ovviamente di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, che non ha fatto molto bene in questo avvio di stagione. Motta lo ha mandato in campo col contagocce e sono diventate molto importanti le voci di un interesse dell’Aston Villa. Ma le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente da tbrfootball.com, vanno tutte verso un’altra direzione.

Juventus, la situazione Douglas Luiz

“TBR può confermare – si legge – dopo aver parlato con una fonte dei Bianconeri, che i rappresentanti di Douglas Luiz non hanno tenuto alcun colloquio riguardo a un potenziale ritorno al calcio inglese. TBR ha capito che, con il centrocampo dell’Aston Villa è pieno di talento e la squadra di Emery probabilmente si concentrerà sul rafforzamento in altre aree”.

Insomma, Douglas Luiz non dovrebbe tornare in Premier nel prossimo mese di gennaio e la Juventus spera di vedere un giocatore diverso nel corso delle prossime settimane per non perdere del tutto quell’investimento da 50 milioni di euro fatto in estate per il brasiliano. Che, però, come detto, ha dato davvero poco in questo avvio di stagione e anche nella serata di oggi rimarrà fuori dal campo per via dei problemi muscolari che lo stanno affliggendo.