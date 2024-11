Dal Napoli alla Roma, firma giallorossa in Serie A: Juventus cancellata

Dal Napoli alla Roma, la Juventus è stata depennata. Firma giallorossa in Serie A per il gioiellino: ci sono già le cifre. Gli ultimi aggiornamenti.

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, l’attenzione si concentra sulle squadre in difficoltà e sulla possibilità di interventi per invertire il trend. Tra queste c’è la Roma, che, dopo un inizio di stagione segnato quasi solamente da bassi, potrebbe essere costretta a muoversi in modo deciso per rinforzare una rosa finora incapace di garantire continuità.

I Friedkin, sotto pressione per i risultati e la crescente insoddisfazione della tifoseria, potrebbero cercare rinforzi immediati, in particolare per il reparto difensivo e l’attacco. Se da una parte la Roma valuta le strategie per rafforzarsi, dall’altra il calciomercato invernale promette grandi storie anche lontano da Trigoria. Un nome che brilla è quello di Patrick Dorgu, gioiello del Lecce, che sta vivendo una stagione da protagonista.

Calciomercato Roma, Dorgu-mania in Serie A e non solo: i bookmakers parlano chiaro

Patrick Dorgu, classe 2004, è senza dubbio uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Il laterale danese, che il Lecce ha scoperto e valorizzato grazie al fiuto di Pantaleo Corvino, sta dimostrando una crescita impressionante, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Nato come terzino sinistro, è stato impiegato anche come esterno alto, mostrando una versatilità che lo rende un pezzo pregiato sul mercato.

Il Lecce, consapevole del valore del suo gioiello, ha recentemente rinnovato il contratto del giocatore, giustificando le elevate valutazioni che attualmente pendono sullo status del giocatore. Tottenham, Chelsea, Milan e Napoli sono tra le squadre che hanno mostrato interesse, ma per ora il Lecce si gode il suo diamante, mentre il mercato si accende attorno al suo nome.

Se la Roma cerca rinforzi, storie come quella di Dorgu ricordano quanto il calciomercato invernale possa essere una finestra decisiva, non solo per i grandi club ma anche per le sorprese di stagione. Stando alle attuali condizioni dei capitolini e le diverse priorità che interessano questi ultimi, resta difficile pensare che un nome affascinante quanto importante come il suo possa considerarsi obiettivo concreto.

Questo, soprattutto alla luce della folta concorrenza, soprattutto estera. Pur rappresentando un mero parametro valutativo, da questo punto di vista, non possono essere ignorati, infine, i numeri relativi alle quote Sisal circa i possibili scenari di mercato che riguardano questo giocatore. Un approdo di Dorgu alla Roma, infatti, è quotato ben 16 volte l’importo scommesso, a differenza dell’elevato ma ben minore valore attribuito allo scenario di un firma col Napoli. Vedere Dorgu alla corte di Antonio Conte, infatti, è quotato 6. Non presente, invece, almeno tra le quotazioni di questo bookmaker, lo scenario di un approdo alla Juventus.