Dalla Roma alla Juve: firma bianconera a gennaio

Dalla Roma alla Juve. L’Europa chiama la Roma e la Juventus. Ma più che all’Europa, ed alla Champions League, il pensiero pare rivolto al mercato.

Alla fine di novembre è quasi normale che in tutta Europa si inizi a pensare al calciomercato di gennaio. La sessione invernale promette affari importanti che la metà di quelli già anticipati dai rumors mediatici basterebbero.

Ciascuna società prova ad immaginare i possibili scenari del suo mercato che verrà. Le operazioni in entrata ed in uscita, con tutte le alternative possibili in caso di qualche risposta negativa. Osservando, leggendo, ascoltando le news di mercato ci si rende sempre più conto come in ambito europeo si viaggi a velocità diverse. Se si pensa alle ‘croniche’ problematiche legate alle disponibilità economiche delle formazioni italiane fa sempre un certo effetto tuffarsi nella realtà del campionato più bello, più seguito e più ricco del mondo: la Premier League. Punto di riferimento su quanto avviene in ambito di mercato nel Regno Unito è teamtalk.com, che infatti ha lanciato un nuovo interessante indizio in vista della sessione invernale di gennaio.

Dalla Roma alla Juve: hanno vinto i bianconeri

Protagonista della scena, e dello scoop di mercato è un talento accostato in passato anche alla Roma ed alla Juventus. Il suo futuro, però, sarà ben distante dalla nostra Serie A.

Il suo nome è Evan Joe Ferguson, classe 2004, attaccante del Brighton e della nazionale irlandese. Rappresenta probabilmente il miglior profilo dell’ultima generazione e le grandi della Premier League si stanno preparando alla sfida per poterselo accaparrare. E questo nonostante in questa stagione il talento irlandese abbia giocato soltanto una partita in Premier League con il Brighton. Il suo tecnico, Fabian Hurzeler, ha infatti preferito affidarsi agli altri attaccanti a sua disposizione e per questo il club inglese sta valutando il suo prestito a gennaio per assicurargli il giusto minutaggio. Notizia che ha messo in fermento la Premier League dove già diversi club quali il Leicester City, il Fulham, il West Ham ed il Newcastle hanno avviato i primi contatti. Un prestito a gennaio che, però, potrebbe preludere ad una cessione a titolo definitivo a giugno. L’investimento è importante: 60 milioni di sterline, quasi 72 milioni di euro. Trattativa semplicemente impossibile per Roma e Juventus.