Lo ha già mandato via, dalla Roma alla Juve: affare anticipato

Dall’Inghilterra trapelano nuove importanti indiscrezioni: ecco come le mosse di Roma e Juventus potrebbero improvvisamente cambiare, calamitando nuovi scenari

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, non sono pochi i club che stanno cominciando a muovere passi importanti per esaudire le richieste dei rispettivi allenatori. Questo primo scorcio di stagione ha infatti portato in dote indicazioni assolutamente interessanti, oggetto di valutazioni che contribuiranno ad imprimere agli affari di calciomercato ancora in essere una direzione ben chiara.

Ne sa qualcosa la Roma che, oltre a dover dare risposte importanti sul campo per dare una sterzata alla classifica, sarà chiamata anche ad una sessione invernale di calciomercato da protagonista. Lo impone una classifica che definire problematica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Ecco perché Ghisolfi ha cominciato a valutare già da tempo l’acquisto di un nuovo attaccante in grado di far rifiatare all’occorrenza Artem Dovbyk. Una parte dei sondaggi esplorativi effettuati dalla Roma si sono indirizzati non a caso in Premier League e soprattutto in casa Everton. Quello di Beto, ad esempio, è un profilo attenzionato da vicino non solo dalla Roma ma anche dalla Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic.

Calciomercato Roma e Juventus, enigma Beto: le ultime dall’Inghilterra

Sebbene si sia reso di una prima parte di stagione con diversi spunti, l’ex attaccante dell’Udinese non è considerato incedibile dai Toffees, che a fronte di un’offerta giudicata congrua potrebbero avallarne la cessione. Di questo tenore è anche l’intervento di Dan Bardell, giornalista di Sky Sports e talkSPORT che si è espresso in questi termini sull’argomento. Di seguito uno stralcio dell’intervento di Bardell a Goodison News:

“Beto? La sua crescita è stata soprattutto in Italia. Se non giocherà e dovesse essere ceduto, risparmiando anche il suo ingaggio, la sua partenza non sarebbe considerata come un grande problema. Nel caso in cui riuscissero a recuperare una parte dei soldi spesi per il suo acquisto, allora credo che l’Everton cercherà di avallarne l’addio”. Bardell ha poi continuato: “Beto non sarà mai una prima scelta e a causa della situazione finanziaria in cui si trova l’Everton, non possono permettersi di prendere qualcuno con un ingaggio di quel tipo”.