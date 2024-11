Nuova tegola Juve, infortunio choc a inizio partita

Nuova tegola Juventus: infortunio choc a inizio a partita. Ecco cosa è successo dentro la squadra bianconera pochi minuti dopo il fischio d’inizio

La Juventus di Thiago Motta in questo momento è impegnata sul campo dell’Aston Villa in Champions League. E sappiamo benissimo come, il tecnico bianconero, debba riuscire a mettere una pezza ad un’emergenza clamorosa che ha colpito la sua squadra. Pure in terra inglese, così come era successo qualche giorno fa a San Siro, l’ex allenatore del Bologna non potrà contare su un vero e proprio centravanti.

Ma anche in difesa, Motta, ha dei grossi problemi che spera possano essere risolti, almeno in parte, dal mercato di riparazione di gennaio. Senza Bremer e Cabal, entrambi con un legamento crociato rotto e che quindi hanno chiuso in anticipo la propria annata, l’allenatore è costretto a schierare sempre gli stessi uomini. Diciamo che la sfortuna si è abbattuta su Torino in maniera importante e non colpisce solamente la Prima Squadra ma anche le compagini minori.

Nuova tegola Juventus: altro ginocchio ko in partita

Nel pomeriggio la Next Gen della Juventus, la formazione allenata da Brambilla che ha preso il posto di Paolo Montero, esonerato, ha giocato a Biella, in casa, contro la Turris. Il match, per la cronaca, è finito zero a zero (bianconeri penultimi in classifica quindi in piena zona playout) ma, pochi minuto dopo il fischio d’inizio, l’allenatore bianconero ha dovuto fare un cambio per l’ennesimo infortunio.

Un problema al ginocchio ha costretto alla sostituzione il brasiliano, classe 2004, Felipe Pardo. Il difensore centrale è uscito assai dolorante e si teme possa essere qualcosa di grave. Ovviamente tutto si capirà dopo gli esami strumentali che quasi sicuramente nella giornata di domani il giovane calciatore sosterrà al J|Medical, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive. Si teme, quindi, un lungo stop. Sì, la sfortuna si è abbattuta totalmente sulla Juventus in questo avvio di stagione.