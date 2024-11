Roma-Atalanta, designazioni da paura: sull’orlo dell’Abisso

Sono uscite le designazioni per Roma-Atalanta di lunedì sera allo Stadio Olimpico. I giallorossi non possono essere troppo contenti

La squadra di Ranieri ha bisogno di conquistare qualche punto per la classifica e dovranno fare i conti con un arbitro che non porta benissimo, precedenti alla mano. L’ultima vittoria è arrivata in un derby.

Sono state diramate le designazioni per la 14° giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida di lunedì sera tra Roma e Atalanta, allo Stadio Olimpico, sarà Marco Guida. I precedenti con lui per la Roma sono in totale 33, per un bilancio complessivo di 11 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. L’ultima direzione risale allo 0-0 contro la Juventus dello scorso settembre. Da segnalare però come nelle ultime 10 designazioni sia arrivata soltanto una vittoria (1-0 nel derby contro la Lazio con gol di Mancini).

Invece sono tre i precedenti tra Roma e Atalanta con Guida, due dei quali si sono disputati all’Olimpico con una vittoria per parte, un altro al Gewiss Stadium con vittoria bergamasca grazie a una doppietta di De Ketelaere.

La Roma ritrova l’accoppiata Guida e Abisso: i precedenti nelle sfide con l’Atalanta non sono buoni

Al VAR ci sarà Rosario Abisso che va a ricomporre la designazione dell’ultimo Atalanta-Roma con Guida. Sono 15 gli incroci in Serie A con la Roma, con uno score di 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Con Abisso sono 2 sconfitte su 2 contro l’Atalanta, ma era al VAR nell’ultima vittoria della Roma in stagione, quando i giallorossi di Juric superarono il Torino con gol di Dybala.

Andando a vedere gli altri big match del prossimo turno di Serie A, le designazioni hanno previsto i seguenti accoppiamenti:

MILAN – EMPOLI: DIONISI, GARZELLI – YOSHIKAWA; IV: RUTELLA; VAR: PAIRETTO; AVAR: PAGNOTTA.

PARMA – LAZIO: ZUFFERLI; ROSSI C. – VECCHI; IV: CHIFFI; VAR: PATERNA; AVAR: MASSA.

TORINO – NAPOLI: FABBRI; BRESMES – DEI GIUDICI; IV: FELICIANI; VAR: MERAVIGLIA; AVAR: MARINI.

FIORENTINA – INTER: DOVERI; COSTANZO – SCARPA M.; IV: MARINELLI; VAR: MAZZOLENI; AVAR: PAGANESSI.

LECCE – JUVENTUS: RAPUANO; MELI – ALASSIO; IV: PERENZONI; VAR: SOZZA; AVAR: GHERSINI.