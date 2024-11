Scambio col Barcellona: Juve tradita dall’ex, gode solo il Milan

La Juventus si trova a dover rinunciare ad un paio di colpi di mercato a causa di un possibile scambio che vede coinvolto il Barcellona

Anche il Milan è tra le squadre invischiate in un affare che coinvolge oltre al Barça anche una big della Premier League. Per questo non c’è altro da fare che guardarsi altrove o sperare che la trattativa possa naufragare sul più bello.

Il Milan di Fonseca deve rinforzare il centrocampo con massima urgenza. I problemi fisici di Bennacer e il modulo scelto dal tecnico portoghese, richiedono sempre la presenza di almeno due mediani centrali. Per questo i soli Reijnders e Fofana non possono bastare. L’idea più concreta dell’ultimo periodo era quella di Frenkie De Jong, il regista del Barcellona, diventato grande con l’Ajax di Ten Hag. In Catalogna il classe ’97 non è stata all’altezza della situazione e anche con Flick ha vissuto fasi alterne. In totale ha messo insieme 9 presenze, di cui solo 5 in Liga e non è escluso che possa fare le valigie già a gennaio.

Il direttore sportivo del Barça, Deco, non vuole però svenderlo, ma usarlo per arrivare a qualche altro giocatore gradito o per monetizzare il più possibile (contratto in scadenza giugno 2026). Il Milan era interessato e si era anche paventato nelle ultime settimane uno scambio da fanta mercato a gennaio con Rafa Leao, ormai sempre più spesso spedito in panchina da Fonseca. Al di là della fattibilità dell’operazione, però, sembra proprio che ci sia una concorrente più che agguerrita su De Jong. La Juventus può rimanere tradita da questo tipo di operazione perché proprio nella trattativa per De Jong, potrebbero finire due nomi che erano stati accostati ai bianconeri.

Frenkie De Jong nel mirino del Chelsea: Todd Bohely fa sul serio per l’olandese

Secondo la stampa catalana, a mettere gli occhi sul talento olandese di 27 anni è stato infatti il Chelsea di Todd Boehly, che vorrebbe regalarlo a Maresca (ex juventino) per il mercato invernale. I Blues sembrano aver finalmente imboccato la strada giusta, con il tecnico italiano che sta facendo un ottimo lavoro e con i giovani acquistati negli ultimi anni che iniziano a rendere per ciò che valgono.

In mezzo manca ancora qualcosa e De Jong andrebbe a dare una bella sistemata alla mediana, assieme a Enzo Fernandez e Moises Caicedo.

Per convincere il Barcellona a cedere De Jong, il Chelsea vuole mettere sul piatto il cartellino di due giocatori. Il primo è quello del difensore francese Benoît Badiashile, classe 2001 e pagato quasi 40 milioni di euro due anni fa e accostato nelle scorse settimane alla Juventus, come possibile sostituto di Bremer a gennaio. In questo periodo non ha assolutamente convinto e per questo potrebbe finire sul mercato. Assieme a lui si potrebbe aggiungere anche Ben Chilwell, terzino sinistro di grande qualità ma con troppe problematiche a livello fisico (altro nome che piaceva a Giuntoli per prendere il posto di Cabal). Sembra però che entrambi non interessino al Barcellona, che in cambio di De Jong voglia solo cash o l’inserimento di altro tipo di contropartite.