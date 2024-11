Tottenham-Roma, nuova assenza UFFICIALE

Ecco le ultime direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, dove mister Ranieri ha seguito la rifinitura pre Tottenham-Roma

Dopo aver affrontato la corazzata partenopea di Antonio Conte, in una partita piuttosto emblematica rispetto alle aspirazioni di Claudio Ranieri, la Roma è costretta a preparare i bagagli per recarsi a Londra, in occasione del match di Europa League con un Tottenham in stato di grazia.

Il calendario che ha accolto Sir Claudio nella sua terza avventura da allenatore della Roma non è certamente dei più accoglienti, soprattutto considerando il claudicante stato di salute (fisica, ma soprattutto mentale) della formazione capitolina.

Dopo il Napoli e il Tottenham, come se non bastasse, Sir Claudio dovrà confrontarsi con l’apice qualitativo del percorso tecnico-tattico di Gian Piero Gasperini sulla panchina atalantina.

Un campo minato, che nella migliore delle prospettive permetterà al popolo giallorosso di non subire ulteriori choc emotivi. Intanto, nel corso dell’ultima rifinitura romana prima di recarsi nella capitale britannica, sono emersi alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’organico giallorosso.

Hermoso out, Dybala e Saelemaekers in gruppo

Impaurito dalla possibilità di perdere altre pedine nel corso del tortuoso sentiero che lo attende, Claudio Ranieri ci ha tenuto a mettere in guardia i propri calciatori: “Fate tutti i movimenti corretti, che per farsi male ci vuole un secondo… per recuperare non lo sappiamo“. Un’avvertenza che sembra avere dei destinatari più coinvolti di altri, come ad esempio la Joya Paulo Dybala, la cui presenza nel match di Napoli è stata inevitabilmente di pochi minuti a causa dei perpetui fastidi muscolari.

In campo si è ripresentato Alexis Saelemaekers, il cui impiego potrà essere vitale per donare versatilità ed elasticità a mister Ranieri, mentre Hermoso è ancora escluso dalla sessione di gruppo. Dybala ha svolto l’allenamento in gruppo, il che farebbe pensare che, o a Londra contro il Tottenham o a Roma con l’Atalanta, il fuoriclasse argentino potrà tornare titolare.