Allegri in tribuna per Tottenham-Roma: svelato il motivo

Il tecnico toscano, ancora disoccupato dopo l’esonero shock della scorsa stagione, è a caccia di una nuova squadra: intanto si guarda la Roma…

Dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi e la scelta – oggettivamente sbagliata, parlano i risultati – di affidarsi ad Ivan Juric per risollevare le sorti di una stagione iniziata con dei risultati negativi, la famiglia Friedkin ha optato per Claudio Ranieri come traghettatore fino a fine anno. Il decano degli allenatori italiani, che aveva già dichiarato di non voler allenare più salvo non resistere al richiamo del club del suo cuore, è destinato – come da contratto – a restare in carica solo fino a fine anno.

Per il futuro, quello con la F maiuscola, la proprietà americana è già a caccia di un profilo di un certo lignaggio. Un tecnico, che ovviamente dovrebbe e dovrà essere di grido, in grado di avviare un progetto almeno biennale, per riprendere il disegno, mai nascosto, di riportare la Roma nell’èlite del calcio italiano e continentale.

Tra i nomi di prestigio fatti sia per il post De Rossi che per il dopo Juric, quello di Massimiliano Allegri è circolato con insistenza nell’etere romano e nelle pagine della carta stampata. Già accostato al Manchester United come erede di Erik ten Hag, e anche al Milan come sostituto di un Paulo Fonseca mai veramente saldo sulla panchina dei meneghini, il livornese ha allontanato le speculazioni su un suo imminente sbarco in Inghilterra. Quanto meno nelle vesti di nuovo allenatore di un club.

Allegri pizzicato a Londra: sarà in tribuna per Tottenham-Roma

Come rivelato da Sky Sport, l’ex mister della Juve si trova davvero nella capitale londinese, ma non per concludere una trattativa con la dirigenza di qualche società. Almeno non che si sappia ufficialmente. L’allievo prediletto di Giovanni Galeone starebbe seguendo un corso d’inglese forse in vista di un suo prossimo, ma ancora indefinito, impiego. Ma c’è dell’altro.

Secondo l’emittente satellitare, Allegri sarà in tribuna, al ‘New White Hart Lane‘, per seguire dal vivo il match di Europa League tra Tottenham e Roma. Forse già un indizio sul possibile futuro del tecnico, che curiosamente era stato avvicinato anche alla panchina degli Spurs prima che l’undici di Postecoglou si risollevasse in Premier League.

Ovviamente il pensiero di molti tifosi romanisti, già entusiasti alla sola idea che un big come Allegri sia stato accostato al nome ‘Roma’, sperano che questo indizio sia solo il preludio ad un accordo che magari, in pieno stile Friedkin, potrebbe arrivare molto prima della fine di questa stagione.