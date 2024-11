Blitz allo stadio per Tottenham-Roma: ‘rispunta’ un fedelissimo di Ranieri

Non è affatto passata inosservata la presenza di un profilo che conoscono molto bene dalle parti di Trigoria

Un’ottima Roma riesce a strappare un pareggio importante al ‘Tottenham Stadium’, trovando il pareggio nel finale grazie alla zampata vincente di Mats Hummels. Tante le risposte positive per Claudio Ranieri, visto che la sua squadra ha convinto molto non solo per la proposta di gioco, ma anche per il numero di occasioni create e per la volontà di riprendere una partita che sembrava sostanzialmente stregata.

Spettacolo e colpi di scena in campo, personalità importanti anche in tribuna. E così, oltre a quella di Max Allegri, non è affatto passata inosservata la presenza di Nicolas Burdisso. L’argentino ha infatti ‘approfittato’ della trasferta londinese per seguire da vicino la sua ex squadra. Una decisione che sui social non è affatto passata inosservata. Ricordiamo che l’ex direttore della Fiorentina era stato accostato con una certa insistenza alla Roma nel corso della scorsa primavera, prima che i giallorossi sciogliessero le riserve e decidessero di affondare il colpo per Ghisolfi.

E chissà che la scelta dei Friedkin di puntare forte su Ranieri – che diventerà poi il nuovo direttore tecnico della Roma – non possa schiudere nuovi, clamorosi scenari sotto questo punto di vista. Tra l’altro, il feeling tra Burdisso e Ranieri non è mai mancato, come testimoniano le 66 presenze messe a referto dal difensore argentino sotto la gestione Ranieri negli anni della comune esperienza in giallorosso…