Dal Napoli alla Roma: il grande ex tradisce Giuntoli

Ecco le ultime in merito ad uno dei componenti della corazzata partenopea di Antonio Conte, pronto ad abbandonare Napoli già a gennaio

Se ad agosto sembrava che la Roma dovesse affrontare la stagione 2024/25 forte di una rivoluzione compiuta nel corso dell’estate, intorno alle esigenze di Daniele De Rossi, la realtà di quanto avvenuto si è allontanata non poco dai desideri della tifoseria, con un calciomercato certamente altisonante, ma con esiti ben diversi dall’ottenimento di una rosa completa.

La presenza di una rosa incompleta, tuttavia, mai avrebbe spinto appassionati e tifosi a pensare che questa Roma – dopo aver investito oltre 100 milioni di euro – potesse ritrovarsi a tredici giornate dall’inizio del campionato a ricoprire la 12esima piazza in campionato, con un distacco dal sesto posto (il primo utile a conquistare una qualificazione nelle coppe europee) di ben 12 punti.

Se è evidente che le principali cause di tale tracollo siano da imputare ad una tragica confusione sul piano tattico, Ghisolfi e Ranieri, adesso, dovranno riflettere con cura sulle mosse da compiere nella prossima sessione di mercato, durante la quale anche le big attualmente in cima alla classifica dovranno tentare il colpo di magia per staccarsi dall’affascinante equilibrio attualmente in atto tra le prime sei. In tal senso sono emerse di recente delle indiscrezioni in merito ad un affare che coinvolgerebbe la Roma, Fiorentina, Juventus e Napoli.

Raspadori torna di moda: ora nel mirino di Juventus, Fiorentina e Roma

Vi è una rara e preziosa tipologia di calciatore in grado di ricoprire più ruoli all’interno di un reparto del rettangolo verde e, il profilo preso oggi in questione, è un fulgido esempio di tale specie calcistica. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, la cui definitiva consacrazione sembrerebbe essersi bruscamente interrotta con l’approdo di Antonio Conte a Napoli.

Il tecnico salentino ha schierato il talentoso classe 2000 per sei misere partite – di cui soltanto due da titolare – nel corso della stagione in corso, il che ha inevitabilmente aperto alla possibilità di abbandonare la città partenopea per conquistare la titolarità (o comunque un impiego più assiduo) in altre piazze.

Secondo quanto riportato da Michele Fratini nel corso di una diretta di Calciomercato.it, sull’ex Sassuolo avrebbero posato gli occhi Juventus, Fiorentina e Roma, tutte intrigate dalla versatilità di un calciatore in grado di ricoprire con efficacia più ruoli (la prima punta, il trequartista, l’ala). La Vecchia Signora, tuttavia, sembrerebbe essere la meno quotata per accogliere il talento originario di Bentivoglio, poichè il rischio sarebbe di ritrovarsi nuovamente in panchina per gran parte della stagione.