Dall’Inter alla Juventus, 30 milioni e rinforzo immediato

Dall’Inter alla Juventus, rinforzo immediato e sfida europea: 30 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti.

Con il calciomercato invernale alle porte, le principali squadre italiane ed europee si trovano di fronte alla necessità di intervenire per colmare lacune evidenti e rinforzare i reparti in difficoltà. Tra le big di Serie A, la Juventus è una delle più esposte a questa esigenza, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo.

L’assenza di continuità nelle prestazioni della retroguardia bianconera e la mancanza di alternative di alto livello hanno portato la dirigenza a pianificare interventi mirati. Con l’assenza di certezze da parte di elementi come Gatti o di valide alternative quali Cabal, la necessità di un centrale esperto e di qualità è diventata una priorità assoluta per Thiago Motta e la dirigenza.

Non casualmente, dunque, sono stati tanti i nomi accostati ai bianconeri nel corso di questa fase, contraddistinta da una palese necessità di intervenire tempestivamente durante la manciata di settimane di apertura del calciomercato a gennaio. Ai vari fin qui emersi, va integrato quello di Andreas Christensen, attualmente in forza al Barcellona.

Asta europea per Christensen, Juve avvisata: c’è anche l’Inter

Il difensore danese, che aveva trovato grande spazio con Xavi Hernández, sta vivendo un periodo complicato sotto la guida di Hans-Dieter Flick. Un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi e, una volta rientrato, previsto per fine gennaio, il rischio è che non riesca a ritagliarsi spazio in una rosa già competitiva. Il Barça sembra pronto a mettere Christensen sul mercato, valutandolo intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che non cancella la folta presenza di club Juventus, Inter o Bayern Monaco, tutti interessati alle qualità del difensore, come riferisce El Nacional.

Il suo contratto, in scadenza nel 2026, e il desiderio del club catalano di alleggerire la massa salariale favoriscono la sua cessione. Oltre a Christensen, la Juventus valuta anche altre opzioni per il pacchetto arretrato, con il PSG e il Bayern Monaco che potrebbero diventare dirette concorrenti, intanto, nella trattativa per il centrale blaugrana. Il mercato invernale diventerà quindi cruciale per evitare un’ulteriore frenata nei progetti stagionali.

Per le altre big, tra cui Liverpool, Arsenal e Manchester United, Christensen rappresenta una scommessa sicura: un difensore versatile, con esperienza internazionale e ancora nel pieno della carriera. Per la Juventus, un’eventuale acquisizione potrebbe rappresentare la chiave per tornare competitivi, soprattutto da un punto di vista numerico, in una stagione che si appresta ad essere ancora ricca di impegni.