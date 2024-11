Formazioni ufficiali Tottenham-Roma: Ranieri sorprende ancora

Tottenham-Roma: le formazioni ufficiali. L’Europa attende l’esordio della Roma di Claudio Ranieri. E l’avversario merita il massimo rispetto.

Claudio Ranieri riparte da Londra. Dopo l’esordio in campionato al Maradona di Napoli, ecco che per il tecnico romano arriva anche l’esordio in Europa League.

Al Tottenham Hotspur Stadium, chiamato anche New White Hart Lane, i giallorossi si troveranno di fronte il Tottenham di Ange Postecoglou. Altra trasferta, altro avversario non facile. La Roma è però attesa ad una prova importante perché occorre invertire una marcia che sta diventando eccessivamente negativa. Contro il Napoli di Antonio Conte si è intravisto qualche miglioramento, ma il risultato finale è stato ugualmente negativo. Londra può, e deve, rappresentare la riscossa della Roma tenuto conto che il tecnico degli Spurs non potrà presentare il suo migliore undici per via di importanti defezioni.

Tottenham-Roma: le formazioni ufficiali

A difendere la porta del Tottenham non vi sarà Guglielmo Vicario, portiere titolare degli Spurs nonché secondo di Gigio Donnarumma nella nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti. Out per infortunio anche Micky van de Ven, Cristian Romero, Wilson Odobert, Mikey Moore e Richarlison mentre Djed Spence non figura nella lista Uefa. Non farà però grande turn over l’allenatore degli Spurs che manda in campo una squadra a trazione anteriore con Kulusevski, Johnson, Son e Solanke contemporaneamente in campo.

L’undici della Roma è tutto nella mente di Claudio Ranieri. Quanto conta l’Europa League, e quanto il campionato, lo si comprende dalle scelte iniziali. In attacco il duo fantasia-potenza assicurato dalla coppia formata da Paulo Dybala ed Artem Dovbyk. In campo dall’inizio anche nStephan El Shaarawy.

A centrocampo bocciatura per Cristante: giocherà Paredes. Difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka, Angelino e Celik esterni, completa la mediana Kone.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Johnson, Son; Solanke. Allenatore: Ange Postecoglou;

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Paredes, Koné, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Appuntamento quindi al Tottenham Hotspur Stadium. Il calcio d’inizio di Tottenham-Roma verrà dato alle ore 21.00.