Lascia la Juve per il Napoli: 30 milioni a gennaio

Emergono novità di rilievo in merito al calciomercato della Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Mentre la massima lega italiana continua a guadagnare fascino giornata dopo giornata, a causa dello splendido equilibrio manifestatosi tra le prime sei squadre della classifica, i dirigenti delle varie società impegnate nella corsa allo scudetto si stanno prodigando nel concepimento di un calciomercato invernale che possa permettergli di conquistare un reale vantaggio sulle dirette rivali.

Tra queste vi è senza dubbio alcuno la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, il quale è attualmente impegnato a concepire il definitivo compimento della rivoluzione iniziata in estate.

Difatti, gli ingenti investimenti collezionati dall’ex direttore sportivo tra luglio e agosto sembrerebbero non essere stati sufficienti a fornire a Motta un’organico completo, anche e soprattutto considerato il grave infortunio di Gleison Bremer, che ha generato immediatamente una profonda lacuna a cui Giuntoli dovrà porre rimedio proprio a gennaio.

All’emergenza Bremer si aggiunge inoltre la necessità di portare alla Continassa un vice Valhovic, che possa fornire nuove soluzioni offensive al tecnico italo-brasiliano. Tuttavia, come ben noto, per comprare occorre vendere, il che ci porta alla notizia del giorno.

Fagioli, il Napoli intrigato dal trasferimento a gennaio

È di certo a centrocampo che i tifosi bianconeri lamentano con maggior livore un uso improprio delle risorse estive, in particolare in seguito alla clamorosa esclusione dalle gerarchie dei titolari di Douglas Luiz, il cui costo si è aggirato intorno ai 50 milioni di euro. Attualmente, senza contare che in questo momento è anche in dubbio sul piano fisico, Luiz non compare sostanzialmente mai nell’undici titolare di Motta, il che stupisce visto l’esborso di ben 50 milioni di euro. Vi è anche un altro tema che sta caratterizzando le discussioni tra i corridoi di Vinovo, relativo a Nicolò Fagioli.

Anche il talentoso centrocampista bianconero sta trovando difficoltà ad imporsi nelle priorià tecnico-tattiche di Motta, il quale preferisce sostanzialmente sempre partire da Manuel Locatelli e Kephren Thuram. Tuttavia, i 23 anni di Fagioli e una dose di talento sostanzialmente smisurata, stanno intrigando diverse società europee e, da parte del calciatore potrebbe esserci la volontà di andare a fare il titolare in un’altra piazza, così da consacrare definitivamente la propria dimensione calcistica.

Tra i club manifestatosi intrigati dalla figura del talentoso centrocampista piacentino ecco anche il Napoli di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Marco Conterio, sono in crescita le possibilità di vedere una cessione direttamente a gennaio, con un costo che in questo momento si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.