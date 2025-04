Ribaltone UFFICIALE Osimhen: per la Juve finisce malissimo

Il tormentone legato al futuro di Osimhen non accenna a placarsi: il nuovo annuncio ufficiale nel riscrive il finale

Grazie all’importante vittoria ottenuta contro il Lecce, la Juventus di Igor Tudor è tornata al quarto posto scavalcando il Bologna e distanziando la Lazio. Un’iniezione di fiducia importante per i bianconeri che ora possono guardare con maggiore ottimismo il prosieguo di una stagione vissuta su tanti alti e bassi.

L’obiettivo minimo stagionale – ad ogni modo – resta la conquista di quel quarto posto giudicato come condicio sine qua non da parte della proprietà. In caso contrario, la prossima estate potrebbe creare i presupposti per un ricambio tecnico e dirigenziale clamoroso. L’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League garantirebbe infatti liquidità importanti alla ‘Vecchia Signora’ da destinare ai diversi obiettivi già da tempo cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri. Il sogno di Giuntoli – non è una novità – continua ad essere quel Victor Osimhen accostato in tempi e in modi diversi

alla Juventus ma mai realmente raggiunto. Anche questa volta, in realtà, la trattativa con il Napoli si preannuncia assolutamente complicata visto che la clausola rescissoria da 75 milioni inserita nel contratto del nigeriano è valida soltanto per l’estero. A ciò bisogna aggiungere anche un’altra questione foriera di sviluppi: la concorrenza per il bomber in prestito al Galatasaray non accenna a placarsi e potrebbe dar vita ad un interessante intreccio nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, vicepresidente allo scoperto su Osimhen: così cambia tutto

Intervistato ai microfoni di AS, il vicepresidente del Galatasaray – Ibrahim Hatipoğlu – ha voluto esternare il suo punto di vista in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate da Osimhen. “Prenderemo presto una decisione: si deciderà cosa è meglio per voi” – aveva chiosato l’attaccante nigeriano. Aggiungendo poco dopo: “Il Galatasaray sarà sempre nel mio cuore”.

Dichiarazioni che sembravano fare da preludio ad un addio ormai scritto al termine dell’esperienza in Turchia. Hatipoglu, però, è ritornato sull’argomento non chiudendo affatto le porte alla possibile permanenza di Osimhen in giallorosso. Ecco quanto riferito dal vice presidente del Galatasaray: “Le sue parole non ne sanciscono l’addio. Ha detto che anche se se ne andasse, nel peggiore dei casi, il Galatasaray sarebbe sempre nel suo cuore. Tuttavia, non ha detto che se ne andrà. Noi vogliamo che rimanga con noi”.

Nei giorni scorsi, non a caso, si era parlato di una possibile offerta del club di Istanbul con cui provare ad anticipare Barcellona e Juve, da tempo sulle tracce del giocatore. In tutto questo, però, non possono essere escluse eventuali irruzioni dalla Premier.