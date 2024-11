Tottenham-Roma, faccia a faccia Ranieri-Pellegrini: la decisione

Tottenham-Roma, faccia a faccia Ranieri-Pellegrini in vista del match di questa sera. Una decisione è già stata presa

Questa mattina, così come lui stesso ha confermato nella serata di ieri, Claudio Ranieri deciderà la formazione titolare da mandare in campo questa sera contro il Tottenham in Europa League.

Colloqui con tutti i giocatori, ha spiegato l’allenatore che ha preso il posto di Juric, per capire chi sta bene, chi se la sente, chi è pronto a dare davvero tutto contro una squadra che fa paura per quello che riesce a dare soprattutto sotto il profilo dell’intensità. Servirà, evidentemente, una Roma diversa rispetto a quella “ammirata” nel corso degli ultimi mesi, altrimenti tornare nella Capitale con un risultato positivo appare davvero impossibile.

Tottenham-Roma, Pellegrini in panchina

Se Dybala, secondo le ultime di questa mattina, dovrebbe scendere in campo dall’inizio, un faccia a faccia particolare Ranieri ce lo avrà sicuramente con Lorenzo Pellegrini. Il capitano, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non sta benissimo. Non è una questione di fiducia, quella c’è, si legge, ma il problema riguarda tutt’altro.

Un problema relativo alla forma fisica da rimettere sui binari giusti, quindi non ottimale, anche perché all’orizzonte c’è l’Atalanta in campionato che, di questi fastidi, non ne ha proprio. Insomma, si va verso un Pellegrini in panchina perché non al cento per cento in una partita nella quale il cento per cento serve e forse potrebbe pure non bastare. Quindi, se il capitano ha mostrato di avere comunque delle difficoltà a gestire la tensione e le pressioni che nel corso degli ultimi mesi ci sono state (e le sue prestazioni ne sono la propria), stasera non dovrebbe scendere in campo dall’inizio perché oltre che nella mente non è libero nemmeno nel corpo.