Tottenham-Roma, Ranieri è una furia: intervento in ritardo e gesto eloquente

Tottenham-Roma, la reazione di Ranieri ha immediatamente calamitato l’attenzione mediatico: il tecnico di Testaccio ha subito preso posizione

Pur creando diverse occasioni per riuscire ad impattare il pareggio al ‘Tottenham Stadium’, al momento la Roma è sotto anche con gli Spurs. In virtù di un primo tempo particolarmente vibrante, con occasioni importanti da una parte e dall’altra, gli inglesi guidano le operazioni in vantaggio per 2-1. Non sono poche, però, le chances avute dai giallorossi per ritornare in partita.

Oltre ai due gol annullati per fuorigioco a Dovbyk (uno per questioni di centimetri, anche Koné ha sfiorato il gol con un piattone che ha sfiorato il palo. Nel momento di massimo sforzo, Ranieri ha provato a pescare linfa importante dalla panchina, gettando nella mischia anche Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, al rientro dal lungo infortunio, si è subito messo in proprio con un paio di spunti interessanti.

Tuttavia, qualche gira di lancetta dopo il suo ingresso in campo, l’ex Bologna è stato letteralmente ‘falciato’ da Bentancur, il cui intervento in ritardo ha indispettito e non poco Claudio Ranieri, che ha mimato l’intervento in VAR, accennando una protesta veemente. In realtà, sebbene assolutamente pericoloso, l’intervento dell’ex centrocampista della Juventus non è stato punito con il cartellino rosso perché il punto di contatto non era molto alto, pur rischiando grosso.