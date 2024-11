Tottenham-Roma vale doppio: il colpo è già chiuso

Tottenham-Roma vale doppio: il colpo secondo alcune fonti spagnole è già chiuso. E Ranieri spera nella rivincita nel match di questa sera

Di lui in ottica Roma si parla da un sacco di tempo. E in maniera ciclica il suo nome riappare accostato al club di Trigoria. Una situazione che, vuoi o non vuoi, è seriamente tenuta in considerazione quando si parla del suo cartellino. Ma stavolta, purtroppo, quasi sicuramente l’avrà vinta il Tottenham.

E no, evidentemente non parliamo del match di questa sera – quello si deve giocare e nonostante gli Spurs sulla carta siano favoriti si spera che gli uomini di Ranieri possano riuscire nel colpo – ma di un colpo di mercato che gli inglesi, stando almeno alle informazioni che sono state riportate da El Nacional, potrebbero fare già nel corso della prossima finestra invernale di mercato. Un innesto che sembra essere quasi sicuro visto che, il Betis, avrebbe già trovato il sostituto.

Calciomercato Roma, il Tottenham si prende Cardoso

E appena abbiamo detto Betis avrete capito che in questo caso parliamo del profilo di Cardoso, il mediamo adesso in Spagna, con passaporto americano, che secondo quanto scritto dalla fonte citata prima è pronto a fare un ulteriore salto nella sua carriera. Il Tottenham lo vorrebbe prendere subito per aumentare il livello qualitativo in mezzo al campo e la società andalusa guidata da Pellegrini, sapendo di questo assalto già programmato, starebbe già sondando il sostituto.

Insomma, per Cardoso niente Roma nonostante se ne parli da almeno un paio di anni. Sicuramente un anno e mezzo, ma poi le cose non sono andate come alcuni volevano. Sì, in questo caso ha vinto il Tottenham e tutti noi speriamo che Ranieri questa sera, insieme ai suoi ragazzi, possa prendersi una clamorosa rivincita che potrebbe dire ripartire. La Roma ha bisogno di questo.