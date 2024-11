Uragano Juve, ha chiesto la cessione immediata: incubo rossonero

Uragano Juventus, ha chiesto la cessione immediata. Ma il club ha già dato una risposta. Incubo rossonero per Giuntoli

La Juventus si deve dare un bel da fare nel prossimo mese di gennaio per andare a chiudere quei buchi che la rosa di Thiago Motta ha in questo momento. Intanto i difensori, anche per quello che è un mero conteggio numerico, sono indispensabili. Ma non solo, forse servirebbe anche un attaccante alla formazione bianconera.

Giuntoli ha parlato chiaramente nel corso delle passate settimane: dietro la Juve è alla finestra anche se le piste che fino al momento sarebbero state trattate sono tutt’altro che semplici: Skriniar, ad esempio, è destinato all’Arabia Saudita con un contratto di 20 milioni di euro all’anno; l’Arsenal non ha nessuna intenzione di cedere Kiwior – almeno per ora – e l’ultimo uomo trattato, Chilwell, sarebbe pure entrato nel mirino del Manchester United. Insomma, è tutto difficile dietro ed è tutto difficile davanti.

Calciomercato Juventus: salta il ritorno di Schick

Sì, perché alla Juventus è stato accostato anche Schick: l’ex Roma, che la Juve ha cercato di prendere, anzi aveva preso, ma poi ha “abbandonato” dopo le visite mediche, sarebbe entrato nei radar di Giuntoli. Ma a quanto pare, il Leverkusen, proprietario del cartellino, non ha nessuna intenzione di cederlo.

Secondo le informazioni che sono state riportate da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, i tedeschi hanno preso una decisione definitiva: “Patrik Schick ha chiarito all’interno del club che vuole giocare regolarmente, non solo quando un altro attaccante è infortunato. Il ruolo di numero due non gli basta. La Juventus ha espresso interesse per un trasferimento durante l’inverno. Tuttavia, il Bayer 04 Leverkusen ha chiarito che non lo lascerà andare in nessun modo in inverno. Una vendita verrebbe presa in considerazione al più presto in estate dal Leverkusen. Contratto fino al 2027. 8 gol e 1 assist in questa stagione. 28enne attualmente in ottima forma”. Insomma, nulla da fare per gennaio.