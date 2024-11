Voti Tottenham-Roma 2-2, Koné e Paredes on fire: bocciato un big

Da pochi istanti si è chiusa la sfida di Europa League tra Tottenham e Roma: i giallorossi riescono ad impattarla nel finale grazie ad Hummels

Bagliori di Roma. Con una prestazione finalmente confortante, i giallorossi escono con un punto prezioso dal Tottenham Stadium, trovando il gol del pareggio nel finale grazie ad Hummels che ha sancito il definitivo 2-2.

Ad aprire le danze è stato infatti Son, prima della reazione giallorossa con Evan Ndicka; ad indirizzare la contesa è stato poi il sigillo di Johnson, ma con la zampata nel finale Hummels ha riscattato un primo tempo letteralmente disastroso. Come detto, però, le note positive non sono mancate. A cominciare dalle ottime risposte fornite da un centrocampo in versione deluxe con Paredes e (soprattutto) Koné on fire: il francese è salito in cattedra con una prestazione maiuscola in entrambe le fasi.

Molto bene anche Mancini e Svilar, decisivi nei momenti topici dell’incontro. Come detto, un secondo tempo giocato da assoluto protagonista permette a Hummels di ottenere almeno la sufficienza. Sprazzi di Dybala nella prima frazione di gioco, con la Joya che ha pulito il gioco con sagacia e intelligenza tattica; decisivo l’ingresso in campo di Saelemaekers, capace di incidere sin da subito dall’alto della sua intelligenza tattica. Negativa, invece, la prestazione di Artem Dovbyk: mai in partita, l’attaccante ucraino è stato sistematicamente anticipato dalla difesa avversaria, non riuscendo a concretizzare un paio di situazioni interessanti (escludendo i gol annullati).

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Hummels 6, Ndicka 6.5; Celik 6 (65′ Zalewski 5.5), Paredes 7, Koné 7.5, Angelino 6; El Shaarawy 6 (69′ Saelemaekers 6.5), Dybala 6.5 (46′ Soulé 6); Dovbyk 4.5. Allenatore: Claudio Ranieri 6.5.