Amore ceco per Mourinho: Roma umiliata dall’allenatore

Amore ceco per Mourinho e Roma umiliata clamorosamente dall’allenatore. Ecco quello che è successo dopo la serata di ieri

Da quando Mourinho ha lasciato la panchina della Roma è passato quasi un anno. Erano i primi giorni di gennaio e per l’allontanamento del tecnico portoghese è stata decisiva la sconfitta contro il Milan.

Un esonero inaspettato, tant’è che i quotidiani, quella mattina (l’annuncio è arrivato intorno alle 9), titolavano che lo Special One non rischiava il posto. Diciamo che non è andata proprio così e i Friedkin, per calmare le acque di una scelta davvero impopolare, hanno deciso di affidarsi a De Rossi. Vi evitiamo tutto quello che è successo nel corso dei mesi a seguire e andiamo direttamente al fatto che è successo ieri sera. Mourinho, con il suo Fenerbahce, è andato a vincere sul campo dello Slavia Praga. E il tecnico dei cechi, Trpisovsky, ha deciso di rendere omaggio all’ex allenatore, tra le altre, della Roma, con queste parole. Umiliando anche un po’ i giallorossi.

Amore ceco per Mourinho: le parole di Trpisovsky

“Abbiamo affrontato un allenatore che seguiamo ormai da tutta la vita. Mourinho mette in mostra le sue idee in ogni squadra in cui va – ha detto il tecnico della formazione ceca e lo abbiamo visto dal vivo anche quando abbiamo giocato contro la Roma. Ora guardate dove si trova la Roma senza di lui. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra”.

Insomma, un attacco nemmeno troppo velato alla Roma che da quando è andato via Mourinho sta vivendo dei momenti di molti bassi e poco alti. Si spera ovviamente che la gestione Ranieri che poi come sappiamo rimarrà dentro al club come dirigente per altri due anni possa dare tranquillità e serenità ad una squadra che ha bisogno solo di una cosa: “Normalità” ha detto il nuovo allenatore, che già ieri sera ha fatto vedere di essere uno in grado di portarla.