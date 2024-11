Osimhen gela la Juventus: vola subito in un’altra big

Osimhen gela la Juventus. Per l’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, si era parlato anche dei bianconeri. Niente da fare.

La stagione 2024-25 non si può certo definire come noiosa o facilmente prevedibile. La nostra Serie A sta mostrando aspetti inattesi alla vigilia ma decisamente interessanti per coloro che la seguono con passione.

Nel campionato italiano si sta assistendo ad una lotta al vertice che vede praticamente sette squadre racchiuse in un pugno di punti. Una classifica sbalorditiva come non mai alla quale non eravamo più abituati. Se il nostro massimo campionato alimenta interesse giornata dopo giornata, ancor più sorprendente è ciò che accade in altri ‘illustrissimi’ campionati come la Premier League o la Liga. La stagione in corso sta infatti mostrando il ‘lato oscuro’ delle due formazioni ritenute le più forti d’Europa: il Manchester City di Pep Guardiola ed il Real Madrid del ‘nostro’ Carlo Ancelotti. Squadre che hanno perduto la loro identità, risultati che potrebbero precludere a clamorose eliminazioni e fuoriclasse irriconoscibili.

Osimhen gela la Juventus. Indosserà la ‘camiseta blanca’

Mentre in Italia si seguivano i colpi milionari della Juventus, il Real Madrid chiudeva ufficialmente ‘l’affare del secolo’. Il fuoriclasse francese Kylian Mbappé indossava la mitica ‘camiseta blanca’.

L’attaccante considerato unanimemente come il migliore al mondo passava dal PSG ai Bianchi di Spagna a paramento zero. In quello stesso istante si è iniziato a fantasticare sull’attacco più bello, e forte, del mondo: Vinicius, Bellingham, Mbappé. Il calcio è bello anche per questo perché non sempre si vince ‘accumulando’ fuoriclasse. Il Real Madrid sta vivendo una stagione ‘allucinante’ e per uscirne ha pensato al Napoli. E’ areanapoli.it a girarci la sorprendente indiscrezione.

Mbappé non ingrana al Real ed i Bianchi di Spagna stanno pensando a Victor Osimhen.

Il nigeriano, di proprietà del Napoli, è ora in prestito al Galatasaray. L’attaccante ha una clausola di 81 milioni di euro valida per gennaio, mentre scende a 75 per giugno. L’entourage dell’attaccante è ovviamente interessato all’ipotesi Real Madrid anche se preferirebbe che l’operazione andasse in porto per la prossima estate. E mentre Aurelio De Laurentiis attende sereno, sicuro di realizzare un’altra grande operazione in uscita, in casa Juventus ci si è convinti ormai che il sostituto di Dusan Vlahovic non sarà Victor Osimhen.