Roma-Atalanta a forte rischio: oggi non si è allenato

Roma-Atalanta a forte rischio, oggi non ha lavorato con il resto dei compagni. In dubbio quindi per la partita di lunedì sera

La Roma di Claudio Ranieri lunedì sera ospita l’Atalanta in una partita di vitale importanza per la classifica della Serie A. Una squadra, quella giallorossa, che deve dare continuità all’ottima prestazione di ieri sera contro il Tottenham che, oltre al punto, ha dato fiducia alla truppa.

Sì, perché sei i giallorossi riuscissero a ripetere quanto fatto vedere ieri, allora anche la Dea, nel posticipo di questo turno, potrebbe andare in difficoltà. Certo, la formazione di Gasperini è una delle più in forma in Europa, quindi è sempre bene prenderla con le pinze. E molto da quelle che potrebbero essere le scelte di Ranieri si potrebbero capire già dalla giornata di domani, quando alle 13 il tecnico parlerà in conferenza stampa. Delle novità, comunque, sono arrivate anche in queste ore sul fronte bergamasco, e a riportarle è stato il giornalista della Rai Andrea Riscassi.

Roma-Atalanta a rischio per Zappacosta

I nerazzurri hanno quasi recuperato tutti gli uomini ai box. Anche Scalvini, che circa sei mesi fa si è rotto il crociato, contro lo Young Boys è tornato in panchina. Rimangono indisponibili quindi solo Scamacca e quasi sicuramente pure Davide Zappacosta.

L’esterno destro, così come si legge su Instagram dalla fonte citata prima, non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna in vista appunto della gara contro la Roma. Per lui solo terapie – insieme a Scamacca, ovviamente – e quindi un suo recupero, rispetto a quelle che erano le notizie di qualche giorno fa che lo davano quasi per certo, appare davvero difficile. In quella zona del campo, comunque, Gasperini può contare su Bellanova (il titolare e come sappiamo è stato un obiettivo dei giallorossi) e Cuadrado, che in Svizzera è stato uno dei migliori. Poco male, quindi, per la Dea.