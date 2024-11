Testa a testa con la Juve in Serie A: clausola raggirata

Testa a testa in Serie A e clausola raggirata: dieci milioni di risparmio per la nuova firma in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con il calciomercato di gennaio alle porte, molte squadre stanno già pianificando interventi strategici per rinforzare i propri organici. Tra le big italiane, la Juventus si trova in una situazione particolarmente delicata, complice una lunga lista di infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. Le assenze di pedine chiave come Bremer o di un’alternativa quale Cabal hanno messo a nudo le carenze di profondità nella rosa, rendendo indispensabile l’acquisto di nuovi giocatori.

La Vecchia Signora guarda con attenzione al mercato, dove si moltiplicano i nomi accostati ai bianconeri. Tra i profili più interessanti spicca quello di Jhon Lucumí, difensore del Bologna, già nel mirino di grandi club europei. Il colombiano, reduce da una stagione straordinaria sotto la guida di Thiago Motta, è considerato uno dei centrali più affidabili della Serie A. Con la sua leadership e solidità fisica, Lucumí rappresenterebbe un rinforzo ideale, ma la concorrenza non manca.

Testa a testa Barcellona-Juventus per Lucumì: clausola aggirata e intreccio con Christensen

Non è solo la Juventus a corteggiare Lucumí. Anche il Barcellona segue con interesse il centrale colombiano. Secondo quanto riportato da El Nacional, il direttore sportivo del Barça, Deco, avrebbe avviato i primi contatti per portarlo in Catalogna. L’ex centrocampista portoghese ha sottolineato l’urgenza di rinnovare il reparto arretrato, che potrebbe perdere Andreas Christensen, Eric García e Ronald Araújo prossimamente.

L’interesse del Barcellona complica e si intreccia con i piani della Juventus, che dovrà muoversi rapidamente per assicurarsi il giocatore. Il prezzo stimato per Lucumí si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra di fronte alla quale i felsinei potrebbero dare il via libera per il trasferimento, al netto della presenza di una clausola da 25 milioni di euro.

Tuttavia, la volontà del giocatore e la capacità di garantire un progetto competitivo saranno determinanti. Per ora, il colombiano resta uno dei nomi più caldi del mercato invernale, pronto a essere al centro di una vera asta tra due giganti del calcio europeo. Lo stesso nome del su citato Christensen non va sottovalutato, dal momento che, come detto, Lucumì potrebbe essere per il Barcellona anche un potenziale sostituto del danese.

Su quest’ultimo, come riferito, si era segnalata anche la presenza dell’Inter.