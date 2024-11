Trattativa lampo e addio Juve: ha già svuotato l’armadietto

La Juventus potrebbe dover rinunciare ad un calciatore, che può finire altrove dopo una trattativa lampo: accordo vicino per gennaio

La società bianconera deve muoversi per la finestra invernale, visto che i tanti infortuni hanno obbligato Giuntoli a dover fare qualcosa per aiutare Thiago Motta. Il problema è che non manca la concorrenza.

La Juventus ha allestito la scorsa estate una rosa di tutto rispetto, con giocatori molto validi in diversi ruoli e la possibilità di avere almeno due profili per ruolo. Circa 200 milioni investiti che sono alla base di una ricostruzione che sta procedendo per gradi. Thiago Motta dovrà portare avanti un progetto triennale per tornare a vincere e aprire un nuovo ciclo. Alcuni imprevisti possono capitare, come gli infortuni di Cabal e Bremer, le difficoltà di Koopmeiners e Douglas Luiz o le noie muscolari di Nico Gonzalez, ma l’importante è mantenere compattezza e atteggiamento.

L’idea migliore in questo momento è quella di puntare sui giovani, sia all’interno del proprio vivaio, vedi Savona, sia nel mercato italiano ed internazionale. Uno dei profili che interessano alla Juve di Giuntoli (nome girato spesso anche la scorsa estate) è quello di Cesare Casadei, promettente centrocampista del Chelsea, scuola Inter e grande protagonista con le nazionali giovanili. Casadei è arrivato secondo all’ultimo Mondiale Under 20 con l’Italia, laureandosi capocannoniere e mostrando un talento fuori dal comune.

Arriva una doccia gelata per la Juventus: Casadei può finire subito in Spagna

Alla Juve piace il talento scuola Inter, acquistato dal Chelsea un paio d’anni fa e girato in prestito al Leicester e Reading. Il problema è che al momento in vantaggio su di lui sembrano esserci due club spagnoli, nella fattispecie il Betis Siviglia e il Villarreal.

Il Real Betis, guidato da una vecchia volpe come Manuel Pellegrini, è alla ricerca di alternative a centrocampo che uniscano fisicità, tecnica e “gamba”, caratteristiche che si adattano perfettamente al profilo di Casadei. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, il giocatore del Chelsea potrebbe essere acquistato anche a titolo definitivo. Anche il Villarreal di Castellón, dopo alcune partenze importanti, ha bisogno di ringiovanire la rosa e ampliare le opzioni a centrocampo. Lavorare con un giovane classe 2003 sarebbe perfetto per il Sottomarino Giallo, può orientato ad un prestito per motivi economici. Vedremo chi sarà alla fine a spuntarla e se la Juve sarà in grado di fare un rilancio.