Vlahovic via per 60 milioni: Juve avvisata, ecco il nuovo club

Il futuro di Vlahovic è un rebus ancora tutto da sciogliere. I colpi di scena sono ormai dietro l’angolo: ecco cosa sta succedendo

Anche oggi ha svolto allenamento personalizzato e, salvo recuperi lampo, dovrebbe saltare anche la trasferta del ‘Via del Mare’. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic, che dopo aver saltato le trasferte di Milano e Birmingham, rischia di essere indisponibile anche con il nuovo Lecce di Marco Giampaolo.

Prosegue il momento no dell’attaccante serbo che, intanto, continua ad essere al centro di insistenti indiscrezioni di mercato. Con il contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, il numero 9 della Juventus potrebbe fare le valigie nei prossimi mesi qualora arrivasse un’offerta destinata a far saltare il banco. Soprattutto se i discorsi riguardanti il prolungamento del contratto – per il quale è atteso un summit importante nel mese di dicembre – non dovessero portare ad un accordo tra le parti. A quel punto l’ipotesi relativa alla cessione dell’attaccante serbo assumerebbe sempre più consistenza, portando ad un irresistibile effetto domino.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Vlahovic

Lo sa bene la Juventus, che dalla cessione di Vlahovic liberebbe risorse importanti per dare la caccia ai diversi obiettivi che Giuntoli ha già cerchiato in rosso nella propria lista dei desideri. A cominciare da Osimhen, ma non solo.

A tal proposito, tra le possibile piste da tenere calde per il futuro di Vlahovic impossibile non menzionare quella che porta a Londra, più nello specifico destinazione Arsenal. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, l’interesse dei Gunners per il numero 9 della Juventus sarebbe tutt’altro che spento. Con l’intenzione di capitalizzare eventuali spiragli con cui far saltare il banco, l’Arsenal starebbe meditando il grande colpo, stuzzicato all’idea di mettere sul piatto 60 milioni di euro con cui provare a convincere la ‘Vecchia Signora’ a lasciar partire il suo numero 9.