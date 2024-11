Bufera nerazzurra, gara rinviata: comunicato UFFICIALE

Con la nota ufficiale è stato comunicato il rinvio del match, posticipata a data da destinarsi: il motivo

Non sono poche le regioni d’Italia caratterizzate da maltempo o comunque da temperature molto rigide. Prova ne sia quanto successo a Milano, dove sta andando in scena un Milan-Empoli con visibilità piuttosto ridotta. A pochi km da San Siro, però, la fitta nebbia ha causato un nuovo, importante colpo di scena.

Inizialmente in programma alle 17.30 di quest’oggi, la sfida tra l’Atalanta Under 23 e l’Union Clodiense è stata rinviata per nebbia. I ripetuti sopralluoghi effettuati dalla squadra arbitrale, infatti, hanno portato l’arbitro designato per l’incontro, Enrico Gemelli della sezione di Messina, a posticipare il match. Alla luce degli impegni che vedranno protagoniste le due squadre nel corso dei prossimi giorni, però, non si conosce ancora la data esatta nella quale sarà ricalendarizzata la gara.

La perturbazione atlantica arrivata nel Nord-Italia, dunque, sta facendo sentire i suoi effetti anche nel mondo del calcio. Dopo aver provato a posticiparne il fischio d’inizio di 45 minuti, infatti, Gemelli è stato ‘costretto’ a rinviare la sfida tra l’Atalanta Under 23 e Union Clodiense, con le due squadre che attendono ancora di conoscere quando scendere in campo. Di seguito il comunicato ufficiale: “Atalanta BC comunica che la partita Atalanta U23-Union Clodiense, incontro valido quale 17ª giornata del campionato di Serie C NOW Girone A, in programma sabato 30 novembre alle ore 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi per accertata impraticabilità del campo a causa della nebbia”.